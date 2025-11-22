Danimarkalı ilaç üreticisi Novo Nordisk, iki ilacın kalıcı körlüğe neden olan bir hastalığı tetiklediği gerekçesi ile tazminat ödeyecek. Danimarkalı şirket, 4 kullanıcıya 800.000 Danimarka kronu (123.253 dolar) tazminat ödeyecek.

Devlet adına hasta taleplerini değerlendiren bağımsız bir kuruluş olan Danimarka Hasta Tazmin Derneği, Cuma günü yaptığı açıklamada, ilaçlarla bağlantılı olduğu iddia edilen görme kaybıyla ilgili aldıkları 43 talepten beşinde karar verdiğini söyledi. Öte yandan bir şikayet için ret kararı verildi. Tazminat ödemeleri devlet tarafından finanse edilecek.

Reuters’te yer alan habere göre, Avrupa İlaç Ajansı'nın güvenlik komitesi Danimarkalı şirketin ürettiği hızlı zayıflama ilaçları Wegovy ve Ozempic'in nadir şekilde “non-arteritik anterior iskemik optik nöropati” adıyla bilinen ve kalıcı görme kaybına neden olan bir hastalığa neden olduğunu vurguladı. Söz konusu hastalığın ilaçların aktif bileşeni semaglutid nedeniyle tetiklendiği belirtiliyor.

Novo Nordisk ise gelen uyarı sonrası ilaçların etiketine 10.000 hastadan 1'inde söz konusu hastalığın meydana gelebileceği konusunda bir uyarı ekledi.

AVRUPA’NIN EN DEĞERLİ ŞİRKETLERİNDEN BİRİYDİ

Danimarkalı ilaç üreticisi Novo Nordisk bir dönem Avrupa’nın en değerli ilaç üreticilerinden biriydi. İnsülin satışına odaklanan şirketin büyük yükselişi ve düşüşünün nedeni aynı ilaç oldu. Diyabet tedavisi için geliştirilen Ozempic adlı ilacın hızlı kilo kaybına yol açması ve kalp krizi gibi ciddi hastalıkları azaltmasının ortaya çıkması ile adeta kültürel bir fenomene dönüştü.

2017 yılının sonlarında piyasaya çıkan ilaç, özellikle ünlülerin TikTok paylaşımları ile her yere yayıldı ve milyarlarca dolarlık satış rakamına ulaştı. Satışların yüzde 70’i ise ABD’de gerçekleşti.

İnsülin satışına odaklanmış istikrarlı bir iş modeli olan bir şirket için Ozempic’in popülerliği yöneticileri hazırlıksız yakaladı. 2021’de, özellikle kilo kaybı için pazarlanan semaglutidinin Wegovy ismiyle satışına başladılarancak talep o kadar yüksekti ki şirket bu talebi karşılamakta zorlandı. HSBC analisti Rajesh Kumar, “Bu kıtlık Pandora’nın kutusunu açtı” dedi.

Ancak ilaçların ortaya çıkan ciddi yan etkileri ve şirketin yaptığı hatalar Novo Nordisk’in eski günlerinin kaybolmasına neden oldu.