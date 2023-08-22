Mucizevi karışım ortaya çıktı. Yağ yakımını hızlandırıyor. Karaciğeri tertemiz yapıyor

Editör: Naim Arıoğlu
Sağlıklı beslenmek vücudu olumlu etkileyen faktörler arasında yer aldığı biliniyor.
Beslenme düzeninde yapılan değişiklikler ile kilo problemi, sağlık sorunları ortadan kalkabildiği bildirildi.
Bu süreçte ortaya çıkan nane limon çayı dikkatlerden kaçmadı.
Nane limon çayıyla ilgili detaylar…
NANE LİMON ÇAYININ FAYDALARI
-Göbek ve karın gibi çabuk yağlanan bölgelerde yağların yakılmasına yardımcı olarak kilo vermeyi hızlandırır.
-İdrar söktürücü etkisi sayesinde karaciğerinizi ilk günkü gibi tertemiz yapacaktır.
-Bağışıklık sistemini güçlendirir.
-Kan dolaşımını ve şekeri düzenler.
-Kas gevşetici, sakinleştirici etkisi bulunuyor.
-Kusma ve mide bulantısını önler.
-Baş ağrısını hafifletir.
- Soğuk algınlığı ve yüksek ateşe iyi gelir.
-Adet sancılarını azaltır.
- Diş ağrısını giderir.
NANE LİMON ÇAYI NASIL YAPILIR?
İçindekiler
1/4 su bardağı taze nane yaprağı
1/4 su bardağı bal
1/4 su bardağı taze limon suyu
1 su bardağı su veya buz küpleri (isteğe göre)
Nane limon yapımı
Bir çaydanlıkta suyu kaynatın.
Su kaynadıktan sonra bir avuç taze nane yaprağı (yaklaşık 10-15 yaprak) ve yarım limonun suyunu ekleyin.
Çayın 3-5 dakika demlenmesine izin verin.
Çayı süzün ve tat vermek için dilerseniz bal ekleyin.