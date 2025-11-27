YENİÇAĞ - Bilecik / Serhat Kaya

İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, ROBOCHALLENGE-25 yarışmasında Dünya 3.sü olan Öğretmen ve Öğrencileri makamında ağırladı.

Bilecik İl Millî Eğitim Müdürlüğünün Mesleki Eğitim Akreditasyonu kapsamında desteklediği Bozüyük Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, ROBOCHALLENGE-25 yarışmasında Dünya 3.lüğü elde ettiler.

İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, bu büyük başarıda emeği geçen tüm öğrencileri ve öğretmenleri tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.