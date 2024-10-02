Müdür yardımcısı 16 öğrenciyi taciz etti. İmam Hatip Lisesi'nde skandal olay

Ordu’nun Aybastı İlçesi’ndeki Aybastı Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde 16 öğrenci, müdür yardımcısı K.Ç isimli şahıs tarafından sözlü ve fiziksel tacize maruz kaldıkları gerekçesiyle okul idaresine giderek şikayetçi oldu.

Okul idaresinde ilk önce çocukların yazılı savunmaları alındı. Ardından savcılığa intikal eden olayla ilgili savcı, pedagog eşliğinde çocukların ifadelerini aldı.

ÖĞRENCİLER YAŞADIKLARINI ANLATTI

BirGün'den Onur Durmuş'un haberine göre, 16 erkek öğrenciden kimi sadece sözlü, kimi ise hem sözlü hem de fiziki tacize uğradıklarını ifadelerinde anlattı.

Öğrenciler, K.Ç.'nin, özel bölgelerine dokunduğunu ve kendilerine cinsel imalı sözler söylediğini ifade etti.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Öğrencilerin ifadelerinden sonra K.Ç. hakkında savcılık talimatıyla soruşturma başlatıldı. Fatsa Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tutuklanan K.Ç., Ünye Cezaevi’ne gönderildi.

MAHKEMELER ARASI "UYUŞMAZLIK"

Aybastı Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlayan soruşturma daha sonra atsa Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

Fatsa Ağır Ceza Mahkemesi ise Aybastı Ağır Ceza Mahkemesi ile aralarında oluşan "zımni görev uyuşmazlığının giderilmesi" için dosyayı Samsun Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderilmek üzere Aybastı Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderdi.

Alınan kararda, “Yapılan incelemede, eylemin çocuğun cinsel istismarı suçunu oluşturduğundan ve sanığın üzerine atılı eylemlerin takdirinin üst dereceli mahkemeye ait olduğundan bahisle dosyanın Samsun Bölge Adliye Mahkemesi’ne gönderilmesine karar verilmiştir” ifadeleri kullanıldı.

VELİLERE “ÇOCUKLARINIZIN SİCİLİNE İŞLER” BASKISI

Olayla ilgili hukuki süreç sürerken, Aybastı Belediyesi’nde çalışan bazı idarecilerin, şikâyette bulunan öğrencilerin ailelerine baskı yaparak ifadeleri geri çektirdiği iddia edildi.

BirGün’e açıklamalarda bulunan istismar edilen öğrencinin velisi, “Bize ifademizi geri çekmemiz için bazı kişiler geldi. Görüşmede kendileri çocuklarının fotoğrafları ifşa olur ve çocukların bu durum siciline işler. İşe girerken karşılarına çıkar. Bu şikâyetten vazgeçin” dediğini iddia etti.

K.Ç.’nin avukatı ise “Davada gizlilik kararı var” diyerek sorularımıza cevap vermedi.

CİNSİYETÇİ SÖYLEMLERİ SEBEBİYLE BAŞKA OKULA GÖNDERİLMİŞ

K.Ç. isimli öğretmenin çocukların savcılığa verdiği şikâyetlerden yaklaşık 4 ay önce Aybastı Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde müdür yardımcısıyken okul idaresi tarafından “çocuklara cinsiyetçi ifadeler kullanma” gerekçesiyle hakkında soruşturma açıldığı ve geçici olarak Aybastı Anadolu Lisesi’ne gönderildiği de belirlendi.