Mudurnu'da yaralı karacaya yardım eli: Tedavi edilip doğaya salınacak

Düzenleme: Kaynak: DHA

Mudurnu'da yaralı halde bulunan karaca, belediye personelinin çabasıyla Doğa Koruma ekiplerine teslim edildi ve tedavisinin ardından doğaya salınacak.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, iki belediye personeli yaralı halde buldukları karacayı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim etti. Karaca, tedavisinin ardından tekrar doğaya salınacak.

Mudurnu Belediyesi personelleri Mustafa Karahan ve Ümit Kayar, sabah saatlerinde Kaygana Mahallesi'ndeki Selamlık Çeşmesi içinde yaralı bir karaca gördü.

Koruma altındaki türlerden olan karaca ile ilgilenen belediye personeli, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

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Gelen ekipler, yaralı hayvanı alıp merkeze götürdü. Karaca, tedavisi tamamlandıktan sonra tekrar doğaya salınacak.

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Mudurnu'da yaralı karacaya yardım eli: Tedavi edilip doğaya salınacak

Mudurnu'da yaralı karacaya yardım eli: Tedavi edilip doğaya salınacak

Mudurnu'da yaralı karacaya yardım eli: Tedavi edilip doğaya salınacak

Mudurnu'da yaralı karacaya yardım eli: Tedavi edilip doğaya salınacak

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