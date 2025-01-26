Mudurnu'da yaralı karacaya yardım eli: Tedavi edilip doğaya salınacak

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, iki belediye personeli yaralı halde buldukları karacayı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim etti. Karaca, tedavisinin ardından tekrar doğaya salınacak.

Mudurnu Belediyesi personelleri Mustafa Karahan ve Ümit Kayar, sabah saatlerinde Kaygana Mahallesi'ndeki Selamlık Çeşmesi içinde yaralı bir karaca gördü.

Koruma altındaki türlerden olan karaca ile ilgilenen belediye personeli, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

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Gelen ekipler, yaralı hayvanı alıp merkeze götürdü. Karaca, tedavisi tamamlandıktan sonra tekrar doğaya salınacak.

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