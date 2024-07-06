Müdürüyle kavga edip kovulduğu iş yerini satın aldı

2022 yılında Bolu’nun Borazanlar Mahallesi’nde Melisa Öztürk isimli genç kadın, bir restoranda işe girdi. Bir süre işte çalışan Öztürk, burada komilik ve garsonluk görevlerini yaptı. Restoranın müdürü olan Kadir Kılıç, Melisa Öztürk ile tartışmaya başladı. Kadir Kılıç tarafından Melisa Öztürk, işten çıkarıldı. Aradan geçen bir süre zamandan sonra Melisa Öztürk, çalışarak parasını biriktirdi. Babası Bahattin Öztürk’ün de desteğiyle Melisa Öztürk, kovulduğu işyerini satın aldı.

Başarısını hırsına borçlu olduğunu söyleyen Öztürk, dükkanında kazandığı ilk parayı da duvara astı. Yöresel lezzetlerin yapıldığı restoranda Melisa Öztürk, bir yıllık süre içerisinde restoranını Bolu’nun en çok sevilen lezzetleri arasına sokmayı başardı.

Hırslı birisi olduğunu ifade eden Melisa Öztürk, 2022 yılının başlarında satın aldığı restoranda işe başladığını, çok uzun dönem burada çalıştığını, komilik, garsonluk yaptığını söyledi. Burada çalışırken Kadir müdür tarafından kovulduğunu söyleyen Öztürk, “Kadir beyle kavga etmiştik. Beni kovdu. Kovulduğum yeri satın almak güzel bir duygu. Aslında burayı satın almamda Kadir biraz tuzu biberi oldu. Hayatta zaten hırslı birisiyim. 2023 yılının Temmuz ayında da burayı devraldık” ifadelerini kullandı.

“KIZIMI BU KONUDA TEBRİK EDİYORUM”

Kızının başarısından dolayı mutluluk duyduğunu ifade eden baba Bahattin Öztürk, kızının kendisine bu süreçten bahsettiğini, Kadir beyle tartıştığını, sonradan da işten ayrıldığını söylediğini belirtti. Öztürk, daha sonra kızının azim yapıp bu iş yerini satın aldığını belirterek, “Kızımı bu konuda tebrik ediyorum” dedi.

“BENİM AYAĞIM KAYMASIN DİYE SEKTÖRDE KENDİSİNİ EGALE ETTİM”

İşten çıkararak Öztürk’ün önünü açtığını belirten Melisa Öztürk’ün işten çıkarılmasına sebep olan Müdür Kadir Kılıç, “Ona kovmak demeyelim de ben geleceğini gördüm. Burayı satın alacağının farkındaydım o zamanlar. Sadece işten çıkarttık önünü açtık. Hırslı bir çalışandı. Benim ayağım kaymasın diye sektörde kendisini egale ettim. Aramızda herhangi bir kırgınlık yok” diyerek esprili bir dille duygularını belirtti.