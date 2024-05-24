Müfettişlerden polis müdürüne çok konuşulacak Bekir Bozdağ sorusu

Ayhan Bora Kaplan ve adamlarına yönelik suç örgütü operasyonunu yürüten polis müdürlerinin Jandarma’da ifadesinin alınmasının ardından İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişleri de idari soruşturma yaptı.

Halit Turan’ın haberine göre hem itirafçı hem de gizli tanık olan Serdar Sertçelik'in yakalanmasıyla ilgili süreçleri ifadesinde anlatan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdür yardımcısı Şevket Demircan, Sertçelik ile 7 kez görüştüğünü, bunlardan birini kendi telefonuyla, 6'sını da Nurullah Özgür Kopuk'un telefonundan görüştüğünü anlattı.

TELEFON KAYITLARI SORULDU

Demircan'a telefonda söylediği ve ses kayıtlarına yansıyan "Bu söylediğin iki isim vardı ya, bahsetmiştin ya. Onlarla ilgili ben gerekli yerlerle görüştüm. İsimleri geçsin sıkıntı yok" dediği kısmı hatırlatan Mülkiye müfettişleri bu iki kişi kim sorusunu yöneltti.

“OSMAN ARSLAN VE BEKİR BOZDAĞ’DIR”

Demircan ifadesinde "İfadeler bana aittir. Serdar Sertçelik'i ikna etmek için söyledim. Bu görüşmeler Halk Bankası Genel Müdürü Osman Arslan ve Eski Adalet Bakanımız Bekir Bozdağ ile ilgilidir. Ben bu isimleri zikretmedim. O zikretti" diye cevap verdi.

Müfettiş raporunda Serdar Sertçelik ile Şevket Demircan'ın yaptığı konuşmalarla ilgili ise sadece devlet memurluğuyla bağdaşmayacak davranış ve konuşmalarla adli görev gereklerine aykırı hareket ettiği değerlendirildiği belirtildi.

Demircan ifadesinde "Ben Serdar Sertçelik ile yaptığım 7 konuşmayı telefonuma kaydettim. Yaptığım son 3 görüşme hariç diğer 4 görüşmeden şube Müdürümüz Kerem Gökay Öner'in bilgisi vardır, Ben görüşmelerin kayıtlarını kimseye dinletmedim, sadece yaptığı ilk görüşmeyi Emniyet Müdür yardımcımız Murat Çelik'e gönderdim" diye konuştu.