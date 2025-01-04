Müftünün sözleri cemaati karıştırdı! Cuma vaazında Diyanet tartışması

Bolu'da geçen Cuma günü Yıldırım Bayezid Camii'nde vaaz veren İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bütçesi hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Müftü Demirtaş, engelli vatandaşların ibadetlerini kolaylaştırmak amacıyla çeşitli projeler geliştirdiklerini belirterek, bu süreçte bir müdürün bütçe eleştirisiyle karşılaştığını ifade etti.

İletişime geçilen müdürle yaşadığını diyaloğu anlatan Müftü Demirtaş, "Engelli erişimi yapılacak birkaç tane camide güzel şeyler olsun istedik. Bir hanımefendiyi çağırdık müdürlükten onlar bakıyorlar oluyor mu olmuyor mu diye. Arada şöyle bir laf kullanıldı, hocam dedi Diyanet’in bu kadar parası var bunları zamanında niye yapmıyorlar falan filan" ifadelerini kullandı.

DİYANET ELEŞTİRİSİNE TEPKİ GÖSTERDİ

Bütçe konusundaki eleştirilere verdiği yanıtı cemaate açıklayan Demirtaş, "Bir dakika dedim ya sen ne konuşuyorsun dedim ya. Genel bütçenin içinde bizim bütçemizin oranı nedir dedim ya. Hocam şu kadar milyar falan. Kardeşim dedim yüzde 0,9. 150 bin personel var, yurt dışı teşkilatları var boş boş konuşma dedim ya. Bilgi sahibi ol, önyargılı olma. Böyle şeylere gelmeyin değerli kardeşlerim" diye konuştu.

CEMAATTEN “SİYASET YAPMA” TEPKİSİ

Müftü Demirtaş’ın konuşması sırasında cemaatten bir vatandaş, araya girerek "Bize din anlat din. Buradaki bütün cemaat neyin ne olduğunu zaten biliyor. Hocam siyaset yapma" diyerek tepki gösterdi. Müftü Demirtaş, bu eleştiriye, “Siyaseti siz yapıyorsunuz, ben yapmıyorum” dedi.