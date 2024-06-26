Müge Anlı Bakan Yerlikaya’ya ateş püskürdü

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Müge Anlı Bakan Yerlikaya’ya ateş püskürdü

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, geçtiğimiz günlerde cinayet, aldatma gibi konuların ele alındığı gündüz kuşağı programlarını eleştirmiş ve “Hiç kusura bakmasınlar o yayınlardan hoşlanmıyorum. Bu yayınlarda etik değerlerden sapmalar var” ifadesini kullanmıştı. Müge Anlı, Yerlikaya’ya sert yanıt verdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği açıklamada, gündüz kuşağı programlarını hedef almıştı. Yerlikaya, gündüz kuşağı programlarından hiç hoşlanmadığını belirterek “Bu yayınlarda etik değerlerden sapmalar var. Bazı şeylerin herkesin ortasında konuşmamızın ne anlamı var yani. Bunun Basın-yayın özgürlüğüyle ne alakası var" açıklamasında bulunmuştu.

Yerlikaya’nın söz konusu açıklaması kamuoyunda gündem yaratmış ve uzun süre konuşulmuştu. O sözlere, 2008 yılından itibaren yayın yapan Müge Anlı, ateş püskürdü. Bugünkü programında, konu hakkında konuşan Anlı, “Bu konularla ilgilenen baştaki adamlar televizyon programlarına laf söylene kadar işleyişle ilgili vatandaşların ne düşündüğüne kulak versinler.” ifadesini kaydetti.

Söyleyecek çok şeyi olduğunu ifade eden Anlı, “Söylemekten çekinecek durumum yok. Şahsi olarak bir şey söylendiğinde cevap vermeyi prensip edindim. Taş altında kalır laf altında kalmam. " ifadelerini kullanarak Yerlikaya’ya yanıt verdi.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz günlerde, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, gündüz kuşağı programlarına eleştirel bir yorumda bulunmuş ve "Hiç kusura bakmasınlar o yayınlardan hoşlanmıyorum. Bu yayınlarda etik değerlerden sapmalar var. Bazı şeylerin herkesin ortasında konuşmamızın ne anlamı var yani. Bunun Basın-yayın özgürlüğüyle ne alakası var" açıklamalarını kaydetmişti.

Yerlikaya, sözlerinin devamında, "Suçu aydınlatmak İçişleri Bakanlığı'nın işi. Adaletin tecelli etmesi Adalet Bakanlığı'nın işi. Bizim adımıza kararları mahkemelerimiz veriyor. TV'lerdeki o tür yayınları ben kabul etmiyorum, onlar, değer sapması” ifadelerini kullanmıştı.

Yerlikaya’nın bu açıklaması gündem yaratmış ve en çok konuşulan konuların başında gelmişti.

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