Müge Anlı canlı yayında el öptü

Müge Anlı ATV'de yayınlanan ve uzun yıllardır büyük ilgi ile takip edilen Müge Anlı ile Tatlı Sert programı ile yeni sezona merhaba dedi.

Müge Anlı yeni yayın dönemine 1 Eylül'de başladı. Müge Anlı program ekibinden olan Avukat Rahmi Özkan ve Prof. Dr. Şevki Sözen programa bu yıl da geçmiş yıllar gibi devam ediyor.

Müge Anlı yeni yayın döneminin ilk programında sezon arasında hakkında yapılan boşanma haberlerini ve Rahmi Özkan hakkında çıkan 'hayatını kaybetti' şeklindeki haberleri 'ben boşanmadım, gördüğünüz gibi Rahmi Bey de hayatta' diyerek cevapladı. Sosyal medyada çok fazla konuşulan bu iddialara da yeni yayın döneminde yine yalanlama yapılmış oldu. Müge Anlı ve Rahmi Özkan ile ilgili her yıl özellikle de sosyal medya aracılığı ile çok fazla bu tür haberler yapılıyor. Anlı bunlara yönelik tepkisini de göstermiş oldu.

Her sezon kayıp ve cinayet olaylarını gündeme getiren Müge Anlı'nın son yayında eğlenceli anlarla izleyici ile buluştu.

Müge Anlı 3 Eylül 2025 tarihli yayınının Mevlit Kandili'ne denk gelmesi nedeniyle önce izleyicilerin kandilini kutladı.

Müge Anlı geçtiğimiz kandil günü yayınlarında yaptığı gibi yine Rahmi Özkan'ın elini öperek kandil parasını aldı.

Rahmi Özkan'ın verdiği harçlığı az bulan Müge Anlı 'zam' talebinde bulundu. Eğlenceli dakikaların yaşandığı programda Müge Anlı ve Şevki Sözen Avukat Özkan'dan harçlık almayı başardı.

Program izleyicilerine aldığı harçlıkları veren isimler cinayet konularının işlendiği programın başlangıcında gülümseten anlara neden oldular.

Müge Anlı yeni yayın döneminin ilk yayınlarında iki ayrı 20 yıla yaklaşan cinayetin çözüldüğünün de haberini izleyicileri ile paylaştı.

Zaman aşımına yaklaşan iki ayrı cinayetin sezon arası verilen arada çözümlenmesi stüdyodakilerin alkışları ile karşılandı. Müge Anlı yeni yayın döneminde de izleyicilerin yoğun ilgisi ile karşılandı.

RAHMİ ÖZKAN KİMDİR?

Hüseyin Rahmi Özkan 1939 yılında Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde dünyaya geldi. Rahmi Özkan, ilkokul ve ortaokul eğitimini doğduğu şehirde tamamladıktan sonra, lise eğitimi için Diyarbakır Ziya Gökalp Lisesi'ne gitti. 1958 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazandı ve İstanbul'a geldi. Fakültedeyken talebe derneklerinde gösterdiği sosyal çalışmalar nedeniyle üniversitelerin üst teşekkülü olan Rahmi Özkan, Milli Türk Talebe Birliği genel kuruluna hukuk fakültesi delegesi olarak iştirak etti, önce Milli Türk Talebe Birliği Genel Kurul Başkanlığı'na, daha sonra da Milli Türk Talebe Birliği İstanbul İcra Konseyi Başkanlığı'na 1961 yılında seçildi ve bu görevini 1963 yılına kadar devam ettirdi.1963- 1965 arasında askerlik görevini yedek subay olarak yaptı.

1966 yılında hukuk fakültesinde derslerine dönerek 1969 Şubatında mezun olmuştur. Müge Anlı'nın televizyonda sunduğu "Müge Anlı ile Tatlı Sert" isimli bir programda yer alıyor.