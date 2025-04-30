Müge Anlı canlı yayında gelen mesajla yeni dolandırıcılık yöntemi için uyardı

ATV'de yayınlanan ekranların fenomen programlarından olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında canlı yayında yeni bir dolandırıcılık yöntemi hakkında uyarıda bulunuldu.

Müge Anlı kendisine ulaşan bir mesajı hemen izleyicileri ile paylaştı. 'Başta anneme ileteyim demiştim ama herkese söyleyeyim' diyerek mesajı okuyan Müge Anlı yeni bir dolandırıcılık yöntemi ile ilgili olarak izleyenlerini uyardı. Anlı son günlerde iyi giyimli, güven telkin eden kişilerin evlerin kapılara 'İçişleri Bakanlığı'ndan geliyoruz' diyerek gittiklerini ifade etti.

Anlı gelen uyarı mesajında "İçişleri çalışanı veya hakim yanında da avukat gibi davranarak kapı kapı dolaşan bir grup insan var, ellerinde İçişleri Bakanlığı'ndan belgeler ve antetli kağıtlar var yaklaşan nufüs sayımı için herkesin geçerli bir kimlik belgesine sahip olmalarını doğrulamaları gerektiğini iddia ediyorlar, evlere geliyorlar fotoğraf, parmak izi almak istediklerini söylüyorlar ellerinde diz üstü bilgisayar, biometrik makine ve türlü isimlerin bir listesi var menüyü gösterip tüm bilgileri istiyorlar" yazdığını aktardı. Yaşanan son dolandırıcılık yöntemi olarak programın yorumcularından Avukat Rahmi Özkan da böyle bir durumun mümkün olmadığını bunun bir dolandırıcılık yöntemi olduğunu söyledi. Özkan böyle bir durum yaşandığında gelen kişileri oyalayarak hızla polisin aranması gerektiğini de vurguladı.