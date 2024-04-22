Müge Anlı canlı yayında şok geçirdi. 'Karım 10 yaş küçük oğlumla kaçtı'

ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

Kırklareli'den yayına katılan bir adam, eşiyle oğlunun kaçtığını ileri sürerek yardım istedi.

Kuaför olan baba, eşiyle resmi olarak boşandıklarını, boşanma aşamasında kızının velayetinin anneye verildiğini, ancak sonrasında 19 yaşındaki oğlunun 29 yaşındaki eşiyle birlikte kaçtığını söyledi.

Umut isimli mağdur adam, kendisine eşi ve oğlunun kumpas kurduğunu, iş bahanesiyle evden çıkardıklarını ve yolda jandarma tarafından durdurulduğunu anlattı.

Jandarma araması sırasında çantasından yasaklı madde çıkması üzerine Umut, gözaltına alındı.

Hastanede yapılan kontrollerin ardından serbest bırakılan Umut, eşi ve oğlunun kendisine tuzak kurduğuna dair iddiasını sürdürdü.

Eşi ve oğlunun kaçtığını öne süren Umut, 8 yaşındaki kızının kendisine verilmesini istiyor.

Bu olay, Müge Anlı'nın programında tartışılmaya devam ediyor.

DAHA ÖNCE DE METİN AKPINAR VE ÜMİT BESEN OLAYI GÜNDEME GELMİŞTİ

Müge Anlı’nın sunduğu Tatlı Sert programında, Duygu Nebioğlu’nun biyolojik babasının Metin Akpınar olduğu ortaya çıkmıştı.

Duygu’nun kardeşi, kendi babalarının da tanınmış bir kişilik olduğunu öne sürmüştü.

Bu iddia üzerine, programda anılan isimler arasında Ümit Besen'in de olduğu bildirilmişti.

Bir kardeş, Besen’in gerçek babaları olmadığını ifade etti ve bu durum, Ümit Besen’den gelecek açıklamayı bekleyenlerin dikkatini çekmişti.

Müge Anlı, Besen’in verdiği yanıtı canlı yayında izleyicilerle paylaşmıştı.