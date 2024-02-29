Müge Anlı erkeklere seslendi. 'Bu kadınlardan uzak durun'

Kaynak: Haber Merkezi
Müge Anlı erkeklere seslendi. 'Bu kadınlardan uzak durun'
Gündüz kuşağının reyting rekortmeni Müge Anlı izleyicileri şaşırtan bir açıklamada bulundu. Canlı yayında, kadınların maddi beklentilerine dair çarpıcı bir uyarılarda bulunan Anlı, “Bunu isteyen kadınlardan uzak durun” dedi.

Müge Anlı Yüzbaşıoğlu, uzun yıllardır ekranlarda yer alıyor ve “Müge Anlı ile Tatlı Sert” programıyla tanınmaktadır.

Programında yaptığı tespitlerle sık sık gündemde olan Anlı, bu kez kadınların maddi beklentileri hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Anlı, “Bir kadın evlenirken ya da sevgili olurken para, pul, bilezik, ev, araba istiyorsa o kadından kaçın” dedi.

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Müge Anlı, yayınlarında kadınların bağımsızlığını ve güçlü duruşunu sık sık vurgulamaktadır.

Erkeklere uyarılarda bulunan Anlı, maddi beklentileri olan kadınlara karşı bir uyarıda bulundu.

Anlı’nın bu sözleri, sosyal medyada hızla yayıldı.

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