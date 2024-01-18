Müge Anlı hayretler içinde kaldı! Cesedinin etrafında havuç ve elma bulundu

Tele1’den alınan habere göre, Müge Anlı’nın programında günlerdir konuşulan Mehmet Ali Özdemir cinayetinde birbirinden ilginç gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Hatay’ın Antakya ilçesinde şüpheli bir şekilde ortadan kaybolan ve kendisinden bir daha haber alınamayan 41 yaşındaki 3 çocuk babası Mehmet Ali Özdemir'in aracında sürtme ve kan izine rastlanmıştı.

Özdemir’in kardeşiyle kavgalı olan eşi Meryem'e esaret dolu bir yaşat hayatı yaşattığı ortaya çıktı.

41 yaşındaki adamın otomobilinde üç kutsal kitap bulunurken kitaplardan, Tevrat'ın içinde intihar notuna rastlanıldı. Bu intihar notunun ise Mehmet Ali Özdemir'ie ait olmadığı ortaya çıktı.

Mehmet Ali Özdemir'in kaybının 21. günüde arabasının 750 metre uzağında bir çalının dibinde ölü bedenine ulaşıldı.

Boş arazide cesedi bulanlar ise Cabir Dik ve oğlu İbrahim Dik oldu. Cabir Dik, yaptığı açıklamada "Bölgede köpeğimiz havladı. Oğlum montu gördü. Hemen jandarmayı aradık" ifadelerini kullandı. Cenazenin bulunduğu noktada ise ekipler detaylı inceleme yaptı.

Bulunan cesedin yanında ise kavun, turp, havuç, elma gibi sebze ve meyvelerin yerleştirilmiş olması dikkatleri çekti.

Bu sebze ve meyvelerin yerleştirilme amacının cesedin hayvanlar tarafından parçalanmasına yönelik olduğu düşünüldü.

Cesedin yanında bulunan reyhan bitkisinin ise cesetten çıkacak olan ağır kokuyu kesmek amacıyla yerleştirilmiş olabileceği üzerinde duruldu.

Sunucu Müge Anlı bu detay hakkında: "Ben çok vahşi cinayet gördüm ama bu kadar elmalı havuçlu… İçimi kötü etti. Bunu planlamak bile çok kötü. Bu işin sonunu çok merak ediyorum. Elma ve havucu oraya koyması… Çok cani çok cani... Nasıl böyle bir şey yaparsın" şeklinde konuştu.

Cesedin bulunduğu gün Hatay'da olduğu düşünülen Özdemir’in eşi Meryem'in ise İstanbul'da kaldığı tespit edildi.

Dün yayınlanan programda Meryem'in de morga gittiği ve ağladığı görüldü.

Müge Anlı eş olan Meryem için: "İlk defa ağlıyor demek ki gerçekten eşinin bir sürpriz yapıp döneceğini düşünüyormuş" dedi.

Müge Anlı'nın muhabiri Anlı’nın "Çocuklara söylediniz mi?" demesi üzerine Meryem Özdemir: "Küçük zaten anlamıyor. Büyüğe söyledim ölüm ne demek dedi. Herkes 1 acı yaşarken ben 4 acı yaşıyorum" şeklinde konuştu.

OTOPSİ RAPORU CANLI YAYINDA AÇIKLANDI!

Müge Anlı’nın bugünkü yayında ise otopsi sonucu açıkladı.

Anlı, "Önemli bir şey öğrendik ateşli silah yaralanması sonucu öldürülmüş. Özdemir'i öldüren kişi ya da kişiler bir plan kurmuşlar. Belli ki bir veda mektubu yazmışlar. O veda mektubunu da arabanın içindeki Tevrat'ın içine koymuşlar" dedi.

Cenazenin yanında bulunan sebzeler ve meyveler ile ilgili de konuşan Müge Anlı,"Ben çok vahşi cinayet gördüm ama bu kadar elmalı havuçlu… İçimi kötü etti. Bunu planlamak bile çok kötü. Bu işin sonunu çok merak ediyorum. Elma ve havucu oraya koyması… Çok cani çok cani... Nasıl böyle bir şey yaparsın" ifadelerini kullandı.