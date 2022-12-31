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Müge Anlı canlı yayında çileden çıktı: Beynini yararım

Müge Anlı, kendisinden yaşça büyük kadınlara cinsel organını göstererek taciz eden ve çirkin mesajlar atan Sinan Sardoğan hakkındaki iddiaları duyunca çileden çıktı. Anlı konuğuna "Beni yolda görürsen sakın 'merhaba' deme. Beynini yararım" dedi.

Haber Giriş: 31 Aralık 2022 Cumartesi - 14:54
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Müge Anlı kadınları taciz eden konuğuna sert çıktı

Müge Anlı canlı yayında çileden çıktı: Beynini yararım
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Tokat’ta 11 gündür kayıp olan 64 yaşındaki Arife Gökçe aranırken, Sinan Sardoğan adındaki bir kişinin yaşlı kadına cinsel tacizde bulunduğu ve sürekli cinsel içerikli mesajlar attığı ortaya çıktı. 

Sardoğan’ın programa çıkması üzerine yayına peş peşe telefonlar geldi. İsmini vermek istemeyen pek çok kadın Sardoğan’ın sapık olduğunu anlattı.

Sinan sardoğan iddiaları yalanlarken, stüdyoda gergin anlar yaşandı.
Programa gelen ihbarlar Müge Anlı ve stüdyodakileri sinirden çılgına çevirdi.

"BANA MERHABA BİLE DEME"

Son olarak Müge Anlı, Sinan Sardoğan'ın kadınlara ve komşusuna yaptıklarını duyunca şu ifadeleri kullandı:

"Sen beni yolda gördüğün zaman bana 'merhaba' bile deme. Hiç tavsiye etmem. Ben, toplumumuzun çok önemli özelliğinden sen ve senin gibiler yüzünden vazgeçtim. Ben artık tanımadığım insanlara dönüp de selam vermiyorum. Kaba desinler hiç önemli değil. İstiyorsan de; ama beynini yararım. Ben benzemem başkasına."


 

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