Müge Anlı kötü haberi duyurdu

Ömer isimli genç, Kenan İmirzalıoğlu'nun dizisinden etkilenerek adını Ezel olarak değiştirmişti. Müge Anlı'ya yengesinin tedavi parasını yediği için çıkan Ezel'i herkes ayıplamıştı. Anlı bugün kötü haberi vererek o yengenin yoğun bakımda olduğunu duyurdu.

Müge Anlı kötü haberi duyurdu

atv ekranlarında yayınlananMüge Anlı ile Tatlı Sert programında Müge Anlı Ezel Bayraktar olayına ilişkin yeni gelişmeyi duyurdu.

screenshot-140-8dbg.webp

Kanser hastası yengesinin tedavi için biriktirdiği 300 bin TL'yi alarak kayıplara karışmış, sonrasında da ortaya çıkıp paranın tamamını harcadığını dile getirmişti.

screenshot-142-gcna.webp

Kanser hastası olan yengesi Tuğba Aslanhan'ın tedavi için biriktirdiği parayı alıp kayıplara karışan Ezel Bayraktar, sonunda insafa gelip özür dilemişti. Ezel ajansa yazdırılıp bir ayakkabı firmasında işe girmişti. Müge Anlı konuya dair yaptığı yeni açıklamada Ezel Bayraktar'ın yengesi Tuğba Aslanhan'ın sağlık durumunu paylaştı.

screenshot-144-el2m.webp

Kötü haberi paylaşan Müge Anlı şu ifadeleri kullandı:

"Bugün onları burada çok misafir etmek istiyordum ama kendisi şu an yoğun bakımda. İnşallah iyileşerek aramıza katılacak."

Öne Çıkanlar
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu. Büyük ihtimal o olacak
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu. Büyük ihtimal o olacak
Atatürk’ün savaşını kaybediyoruz!
Atatürk’ün savaşını kaybediyoruz!
Lübnan'ın sınır dışı ettikleri Türkiye'ye geliyor! Hangi sınırdan geçiyorlar? Fatih Ergin açıkladı
Lübnan'ın sınır dışı ettikleri Türkiye'ye geliyor! Hangi sınırdan geçiyorlar? Fatih Ergin açıkladı
YKS sonrası yapılması gerekenleri psikolog Selen Şahin açıkladı
YKS sonrası yapılması gerekenleri psikolog Selen Şahin açıkladı
CHP sayesinde artık aç kalmayacağız
CHP sayesinde artık aç kalmayacağız
Asgari ücret ne kadar oldu? Temmuz ayı asgari ücret ne kadar kaç TL?
Asgari ücret ne kadar oldu? Temmuz ayı asgari ücret ne kadar kaç TL?
Son Haberler
Manisa'da koca fabrika alevlere teslim oldu Güncel
Manisa'da koca fabrika alevlere teslim oldu
Zeynep Bastık kamerasını açtı ve yine olay oldu Magazin
Zeynep Bastık kamerasını açtı ve yine olay oldu
İBB'den İstanbul depremi uyarısı. İşte en çok riskli bina bulunan 3 ilçe Güncel
İBB'den İstanbul depremi uyarısı. İşte en çok riskli bina bulunan 3 ilçe
Askeri darbe korkusu Fenerbahçe yönetimini harekete geçirdi Spor
Askeri darbe korkusu Fenerbahçe yönetimini harekete geçirdi
Böğürtlen nelere zarar verir Şifalı Bitkiler
Böğürtlen nelere zarar verir
O meyvenin detoksu harika Sağlık
O meyvenin detoksu harika
CHP'nin asi çocuğu Tanju Özcan'a kesin ihraç istemi Siyaset
CHP'nin asi çocuğu Tanju Özcan'a kesin ihraç istemi