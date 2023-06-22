Müge Anlı kötü haberi duyurdu

atv ekranlarında yayınlananMüge Anlı ile Tatlı Sert programında Müge Anlı Ezel Bayraktar olayına ilişkin yeni gelişmeyi duyurdu.

Kanser hastası yengesinin tedavi için biriktirdiği 300 bin TL'yi alarak kayıplara karışmış, sonrasında da ortaya çıkıp paranın tamamını harcadığını dile getirmişti.

Kanser hastası olan yengesi Tuğba Aslanhan'ın tedavi için biriktirdiği parayı alıp kayıplara karışan Ezel Bayraktar, sonunda insafa gelip özür dilemişti. Ezel ajansa yazdırılıp bir ayakkabı firmasında işe girmişti. Müge Anlı konuya dair yaptığı yeni açıklamada Ezel Bayraktar'ın yengesi Tuğba Aslanhan'ın sağlık durumunu paylaştı.

Kötü haberi paylaşan Müge Anlı şu ifadeleri kullandı:

"Bugün onları burada çok misafir etmek istiyordum ama kendisi şu an yoğun bakımda. İnşallah iyileşerek aramıza katılacak."