Müge Anlı'da 46 yaşındaki adama kaçan 18 yaşındaki kızdan saç baş yolduracak savunma

Naile Sayınkarakaya, kızı Lamia'nın 46 yaşındaki bir adam tarafından kaçırıldığını iddia etti ve yardım istedi.

Lamia, 22 Nisan'da evden ayrıldı ve "Anne, sizin başınızı belaya sokmak istemem" diyerek annesini endişelendirdi.

Müge Anlı ve ekibi sayesinde bulunan Lamia, yayında önce Murat ile ilişkisini reddetti, sonra ailesinden anlayış beklediğini söyledi.

"Murat'ı seviyorum ve bunu kabullenmelerini istiyorum" diyen Lamia, "Hataysa bile hata olduğunu yaşayıp görmek istiyorum" dedi.

Daha önce 37 yaşında olduğunu söylediği Murat'ın aslında 35 yaşında olduğunu iddia eden Lamia'ya annesi itiraz etti ve Murat'ın 50 yaşında olduğunu savundu.

Müge Anlı, Murat'ın uyuşturucu madde ile ilgili sabıkası olduğunu belirtti ancak Lamia, Murat'ın uyuşturucu kullanmadığını ve kendisinin de bu işe bulaşmadığını savundu.

Murat'ın yengesiyle ilişkisi olduğunu gösteren mesajlar ortaya çıktı ve yenge, Lamia'ya küfür ederek Murat'tan uzak durmasını istedi.

Murat'ın annesi ise hapse girdiği ve kızlarını uygunsuz yerlerde çalıştırdığı iddialarıyla gündeme geldi.

Murat'ın annesi, Lamia'nın doğum gününde nikah tarihi aldığını söyledi ve Lamia bu iddiayı doğruladı.

Reklam arasından sonra Lamia, "Fikrim değişmedi, evleniyorum" dedi.