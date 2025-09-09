Müge Anlı'da 'bebek Firarda' gerçek oldu. 5 yaşındaki çocuğun akıl almaz yolculuğu

ATV'de ekrana gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert, programında ilginç bir kayıp vakası yaşandı. Canlı yayına telefonla bağlanan anne beş yaşındaki kızının kaybolduğunu acil olarak da Müge Anlı'yı aradığını söyledi. Evinden çıkan ve işitme engeli bulunan beş yaşındaki çocuk için Anlı program sonunda çağrı yaparak izleyicilerini dikkatli olmaları için destek adına uyardı.

5 yaşındaki Deniz'den sevindirici haber geldi. Edinilen bilgiye göre küçük Deniz, Başakşehir Olimpiyat Spor Salonu civarında bulundu.