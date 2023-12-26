Müge Anlı’da cinayet itirafı. Katili en yakınıymış

Adana Kozan’da, 12 gündür kayıp olan Mustafa Hakkulu’nun cesedi, Postkabasakal Mahallesi’nde bulunan bir dere kenarında bulundu. Katili, Müge Anlı’nın canlı yayınında cinayeti işlediğini itiraf etti.

İhbar üzerine derenin kenarına giden jandarma ekipleri, bulunan kişinin Mustafa Hakkulu olduğunu belirledi. Hakkulu’nun cansız bedeni Adana Adli Tıp Kurumu’na gönderilmek üzere kaldırıldı.

BABASI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Acı haberi alan Mustafa Hakkulu’nun babası Mehmet Hakkulu, sinir krizi geçirdi. "Oğlumu paramparça etmişler" diyen baba Mehmet Hakkulu, oğlunun ensesinden vurulduğunu söyledi. Ailenin iddialarının polis tarafından inceleneceği ve polisin detaylı bir soruşturma başlatacağı iletildi.

MUSTAFA HAKKULU’NUN KATİLİ KİM?

35 YAŞINDAKİ Mustafa Hakkulu’ndan 13 Aralık tarihinden itibaren haber alınamıyordu. Ailesi ve eski eşi Bengül Güvenç, evli ve 3 çocuk babası Hakkulu’nu bulabilmek için Müge Anlı’nın programına katılmıştı. Bengü Güvenç, kendisinden şüphelenilmesini istemediği için programa katıldığını açıklamıştı ve eski kocasına seslenip “Ben seni affediyorum. Geri dön. Çocukların için dön” demişti.

Ayrıca Bengü Güvenç, , “Mustafa bana yüklü miktarda para getirmez. 300-500 lira çocuklara okul harçlığı oluyordu. Benim borcum var. Ben borçluyum. Mustafa’nın banka kartı dışında kartı yok. Araştırabilirsiniz.” sözlerini kaydetmişti.

CANLI YAYINDAN İTİRAF EDİLDİ

Adana’da kaybolan ve dere kenarında cansız bedenine ulaşılan Mustafa Hakkulu’nu arkadşının öldürdüğü ortaya çıktı. Şüpheli, canlı yayına katıldı ve cinayeti işlediğini itiraf etti. Otopsi sonuçlarına göre, ensesinden vurulduğu belirlenen Hakkulu’nun, arkadaşı İsa Dumlu tarafından öldürdüğü anlaşıldı. Müge Anlı’nın canlı yayınına katılan İsa Dumlu, Hakkulu’nu karısıyla konuştuğu için öldürdüğünü söyledi ve “pişmanım” dedi. İsa Dumlu, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

MUSTAFA HAKKULU KİMDİ?

Adana’nın Kozan ilçesinde kaybolan ve daha sonra cinayete kurban gittiği anlaşılan Mustafa Hakkulu, bir çiftçiydi. 12 gündür kayıp olan 35 yaşındaki Hakkulu’nun cesedini bir başka çiftçi buldu. Çiftçinin ihbarı üzerine, cesedin yanına polis ekipleri sevk edildi ve dere kenarındaki cesedin Hakkulu’na ait olduğu anlaşıldı. Yapılan otopside ise Hakkulu’nun ensesinden vurulduğu anlaşıldı.

Cinayet itirafında bulunan İsa Dumlu Hakkulu’nun ailesinin şüphelendiği kişiydi. Annesi ile babası, Hakkulu’nun eski karısı Bengü Güvenç ile İsa Dumlu’nun ilişkisi olduğunu iddia etmişti.