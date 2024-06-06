Müge Anlı’da korkunç itiraf: Birini öldürüp kıyma makinesinde çektiler

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı korkunç bir olaya sahne oldu. Kan donduran bir cinayetin daha ortaya çıktığı programda kayıp karısı Güllü Çolak ve çocuklarını bulmak için ihbarda bulunan Murat’ın anlattıklarının ardından Güllü bulundu.

Ancak arapsaçına dönmüş olaylar dizisinde korkunç bir cinayetin itirafı geldi. Güllü Çolak‘ın yeğeni Ahmet stüdyoya gelerek ve babaannesi ve halasının Kahramanmaraş’ta bir adamı öldürüp kıyma makinesinde çektiğini söyledi.

Ardından da babaannesinin sürekli kendisine öldürdükleri adamın ne kadar pis koktuğunu anlattığını söyledi. Herkes bir anda buz kesti. Duyduklarına inanamayan Müge Anlı ve stüdyodakiler uzun süre kendine gelemedi.