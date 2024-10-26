Müge Anlı'da oğlunu arıyordu! Evinde ölü bulundu

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Seyfi Birbir’in öz oğlu Serdar’ı öldürmüş olabileceği ya da bir aileye sattığı düşünülüyordu. Geçtiğimiz hafta oğlunu getireceğini söyleyen Birbir evinin bahçesine kendini asarak intihar etti.

ÖZ ÇOCUĞUNU BAŞKASINA VERDİĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ

Hacer Çıranoğlu, oğlu Serdar'ı aramak için Müge Anlı'dan yardım istemişti. Yaklaşık 2 haftadır aranan çocuktan herhangi bir iz bulunamamıştı.

14 yaşında Seyfi Birbir evlendirilen Hacer Çıranoğlu, eşi tarafından şiddete maruz kaldığını belirtmiş çocuklarını bırakarak baba evine dönmek zorunda kaldığını söylemişti. Anne Hacer 4 yaşındaki oğlu Serdar'ı Seyfi Birbir’in tanımadığı birine verdiğini iddia etmişti.

Müge Anlı, Birbir'in kendisine zarar verdiğini duyurmuştu. Müge Anlı'nın muhabiri, Seyfi Birbir'i klozette oturur pozisyonda kesici aletle kendisine zarar verdiğini açıklamıştı.

EVİNDE İNTİHAR ETTİ

Tedavisinin ardından taburcu edilen ve Sakarya'daki evine dönen şüpheli baba Seyfi Birbir, Adapazarı'ndaki evinde intihar etti.

Medyabar isimli haber sitesinin haberine göre, Kurtbeyler Mahallesi'nde bulunan evinin bahçesindeki ceviz ağacında ipe asılı halde bulunmasının ardından haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri, hayatını kaybettiğini belirledi.

Seyfi Birbir'in oğlunu bakkala gönderdikten sonra evinin bahçesinde intihar ettiği öğrenildi.