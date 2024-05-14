Müge Anlı’da tüm stüdyo buz kesti. Canlı yayında cesedi bulundu

Müge Anlı’da şoke eden bir itiraf geldi. Muğla’da 53 gündür aranan kaybolan inşaat ustası Ş.A’nın boşandığı eşi E.K.'un itirafıyla cinayete kurban gittiği ortaya çıktı.

Müge Anlı’da adamın gömülü olduğu yer de açıklandı. Eski eşi E.K. (44) çocuklarıyla birlikte katıldığı Müge Anlı’nın programında canlı yayın çıkışında cinayeti itiraf etti.

E.K., "Kahvaltıda B.Ö., Ş.A. ve ben oturuyorduk. Aralarında kavga çıktı. B.Ö., Ş.A.'ı iple boğdu. Ardından cesedi götürdü" dedi.

CANLI YAYINDA CESEDİ BULUNDU

Ardından bölgede bulunan program muhabiri cesedin itiraf edildiği yere gitti. Canlı yayında sırasında Ş.A.'ı cansız bedeni taşların arasında battaniye sarılmış yarı gömülü bir şekilde bulundu.

Cesedi gören muhabir hemen olay yerinden uzaklaştı. Bu sırada Müge Anlı telaşlanan ve korkan muhabire “kaç” dedi.

Ş.A.'ın cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Şüpheliler ise gözaltına alındı.