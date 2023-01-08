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Sinan Sarıdoğan çocuğa istismardan tutuklandı. Müge Anlı'daki hareketleriyle gündem olmuştu

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına şüpheli olarak çıkan Sinan Sardoğan, Avcılar'da 2018'de çocuğa yönelik cinsel istismar gerekçesiyle tutuklandı.

Haber Giriş: 8 Ocak 2023 Pazar - 08:10
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Müge Anlı'daki Sapık olarak bilinen Sinan Sarıdoğan tutuklandı

Sinan Sarıdoğan çocuğa istismardan tutuklandı. Müge Anlı'daki hareketleriyle gündem olmuştu
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Müge Anlı ile Tatlı Sert programına Arife Gökçe’nin kaybolmasıyla ile ilgili katılan Sinan Sardoğan, "çocuğun cinsel istismarı" suçundan gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Firuzköy Mahallesi'nde 3 Ekim 2018'de çocuğa yönelik cinsel istismar suçuyla ilgili çalışma yürüten İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan Sinan Sardoğan'ın eşkalini inceledi.

Yapılan çalışmada, Arife Gökçe'nin Tokat'ın Almus ilçesinde kayıp olarak aranmasıyla ilgili televizyon programına katılan şüpheli Sinan Sardoğan'ın, eşkal bilgileri ve yapılan teşhisinde 2018'de Avcılar'daki cinsel istismar olayının faili olduğu belirlendi.

Bunun üzerine gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.

Nöbetçi savcıya çıkarılan şüpheli Sinan S, ifadesinin alınmasının ardından sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince "çocuğun cinsel istismarı" suçundan tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

Tokat'ın Almus ilçesi Ataköy beldesinde eşiyle yaşayan, 5 çocuk 12 torun sahibi Arife Gökçe 17 Aralık 2022'de kahvaltı yaptıktan sonra evden ayrılmış, bir daha dönmemesi üzerine yakınları, jandarma ve AFAD ekiplerince arama çalışması başlatılmıştı.

Sinan S, Gökçe'nin kaybolmasıyla ilgili televizyon programına katılmıştı. Programda garip tavırlar sergileyen Sarıdoğan gündem olmuştu.

Sosyal medyada ‘Sapık Sinan’ olarak bilinen Sinan Sardoğan’ın gözaltına alındığı görüntüler ise bir Instagram sayfası tarafından yayınlanmıştı.

Küçük yaşta bir çocuğa istismar iddiasıyla Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile gözaltına alındığı belirtilen görüntülerde Sardoğan muhabirin sorduğu sorularına “Bilmiyorum” yanıtını verdiği görülüyor. Ayrıca, “Arife Gökçe nerede?” sorusuna Sinan Sardoğan, “Bilmiyorum” diye cevap veriyor.

 

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