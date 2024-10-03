Müge Anlı'dan Narin'in yayın yasağını delenlere rest "Bir enayi ben miyim?"

41 yaşındaki bir çocuk annesi Esra Can, dolandırıldığını ileri sürerek Müge Anlı İle Tatlı Sert programına başvurmuştu. İddiaların odağındaki Hasan Bakır ise bugün programa avukatları ve tanıklarını alarak geldi. Bakır Anlı’dan yayın yasağı isteyince Müge Anlı çileden çıktı.

3 MİLYON TL DOLANDIRILDI

Anlı'nın programında aktardığında göre, Esra Hanım aşık olduğu Hasan Bakır tarafından 3 milyon TL dolandırıldığını söyledi. Ayrıca yayına bağlananlar Bakır'ın duygusal ilişki içerisinde kendilerini de dolandırdığını söyledi.

AVUKATLARINI VE TANIKLARINI ALARAK GELDİ

İddiaların ardından bugünkü programa iddiaların odağındaki Hasan Bakır, birkaç kişiyle birlikte geldi. Anlı, Bakır'ın hem avukatı hem de kendisini doğrulayan tanıklarla birlikte toplam 6 kişiyle geldiğini söyledi.

YAYIN YASAĞI İSTEDİ

Ayrıca avukatıyla birlikte gelmesinin nedeninin yayın yasağı getirmek olduğunu da aktardı. Ardından bu açıklamasına çok sinirlenen Anlı, "Burası yayın yasağı getirme yeri değil!" dedi.

"Yayın yasağı istiyorsan mahkemeye git." diye çıkışan Anlı, yayın yasağı olayına da çok sinirlendiğini söyledi.

Geçtiğimiz günlerde Türkiye'yi yasa boğan 8 yaşındaki Narin cinayetini hatırlatan Anlı, "Narin'le ilgili yayın yasağına uymayanlara yaptırım gelmeden ben yayın yasağına uymuyorum!" diye konuştu.

"Bir enayi ben miyim?!" diye çıkışan Anlı, "Kimse takmadı, bir ben yasağa uygun davrandım" dedi.