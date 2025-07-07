Müge Anlı'nın eşinin yeni görev yeri belli oldu! Bir yıldır Beşiktaş'ta görev yapıyordu

İstanbul Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda yapılan yeni atama ve görevlendirmeleri kamuoyuna duyurdu. Valilik onayıyla gerçekleşen atamalarda toplamda 49 emniyet personelinin görev yeri değiştirildi.

Açıklamaya göre; 9 il emniyet müdür yardımcısı, 12 ilçe emniyet müdürü, 17 şube müdürü, 4 ilçe emniyet müdür yardımcısı ve 7 şube müdür yardımcısının yeni görev yerleri belirlendi.

MÜGE ANLI'NIN EŞİ DE LİSTEDE!

Atama listesinde dikkat çeken isimlerden biri, Müge Anlı’nın eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu oldu. Daha önce Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürü olarak görev yapan Yüzbaşıoğlu, yeni atama kararıyla Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine getirildi.

ŞİNASİ YÜZBAŞIOĞLU KİMDİR?

Şinasi Yüzbaşıoğlu, 1963 yılında Adana’da doğdu. Liseden sonra polis olan Yüzbaşıoğlu, bir dönem Erzurum Emniyet Müdürlüğü'nde daha sonra Adana Emniyet Müdürlüğü'nde görev yaptı. 2021 yılında ise İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ne atandı. Aralık 2024'ten bu yana ise Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapmaktaydı. Müge Anlı ile Tatlı Sert programını sunan Müge Anlı ile ise 25 Haziran 2022 yılında nikah masasına oturdu.

İşte atama listesinin tamamı: