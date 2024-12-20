Müge Anlı'nın programındaki skandal olay dizi oluyor! Annesi erkek çıkmıştı

Müge Anlı'nın programında Handan hemşire olarak bilinen 60 yaşındaki kadının öldükten sonra erkek olduğu ortaya çıkarılmıştı. Sahte diplomayla hemşirelik yapan kadın hastaneden bir bebek çalmış ve kimseye fark ettirmeden onu kızı gibi büyütmüştü. Şükran Aktaş olarak bilinen hemşirenin hayatı bir dizi konu oluyor. Başrolünü de ünlü bir isim oynayacak.

2017'dde Müge Anlı ile Tatlı Sert programında konu edilen olayda herkesin Handan olarak tanıdığı 60 yaşındaki kadının ölümünden sonra erkek olduğu anlaşılmıştı.

Kadının kimlik isminin ise Şükran Aktaş olduğu ve Nail Ç. isimli bir erkek olduğu belirlenmişti.

SAHTE DİPLOMA İLE HEMŞİRELİK YAPMIŞ

Şükran Aktaş yıllarca bir devlet hastanesinde hemşirelik yapmış ve bir de kızı vardı. Annesinin ölümünden sonra onun erkek olduğunu, babasının aslında babası olmadığını öğrenen 20 yaşındaki Tansu, gerçek annesinin aramaya koyulmuş ve 1 yıl sonra öz annesine kavuşmuştu.

HANDAN HEMŞİRE DİZİ OLUYOR

Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre Bedran Güzel’in yöneteceği dizinin senaryosunu Eray Yasin yazacak. 60 yaşında hemşirelikten emekli olan ve kendi butiğini açan, herkesin ablası olan ve sevilen Handan'ı ise başarılı oyuncu Ayta Sözeri canlandıracak.

Ayta Sözeri’nin genç erkek halini ise Yağız Can Konyalı, Handan’ın kızı Tansu’yu Asude Kalebek oynayacak.