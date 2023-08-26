Müge Anlı'ya eşinden sürpriz

Yeni sezona hazırlanan Müge Anlı, eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu'nun gönderdiği pastayı paylaşarak, "Ve bu da gecemin sürprizi" notunu düştü.

Müge Anlı'ya eşinden sürpriz

Yeni sezona hazırlanan Müge Anlı, ekibiyle bir araya geldi. Yoğun ve reyting dolu bir sezonu geride bırakan Anlı, 4 Eylül Pazartesi izleyici karşısına çıkacak.
ATV ekranlarında seyircisiyle buluşacak olan Anlı'ya eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu'ndan da sürpriz geldi.

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Kulisine gelen pastayı paylaşan Müge Anlı, hayranlarından "Maşallah" yorumları aldı.
Eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu'dan gelen pastayı paylaşan Müge Anlı, bir de not düştü.

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Anlı kulisine gelen pastaya, "Ve bu da gecemin sürprizi" notunu düşerek sosyal medyadan paylaştı.

Anlı'nın romantik pastasına hayranlarından da yorum ve beğeni geldi.

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