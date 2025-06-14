Müge Anlı’ya sosyal medyada büyük linç!

Gazze uzun zamandır bombalar altında yaşam sürerken, ortalık kan gölüne dönmüşken Müge Anlı’nın Doritos reklamı büyük tartışma yarattı. Kısa sürede x hesabından #mügeanlıboykot hastagı ile 17 binden fazla tepki yorumu yağdı.

Gelen tepkilerden bazıları şöyle; “Gazze'de çocuklar ölürken böyle bir reklam kabul edilemez”, “Biraz vicdan, biraz empati! Müge Anlı reklamı derhal durdurmalı”, “Doritos zaten İsrail ürünü. Şimdi bir de Müge Anlı’yla kampanya yapıyor. Boykot şart!”. Birçok kullanıcı aynı zamanda Müge Anlı’nın projeden çekilmesi için çağrıda bulundu.

REKLAMIN ZAMANLAMASI DA TEPKİ ALDI

İsrail ürünleri uzun süredir boykot ediliyor. İsrail ürünü olan Doritos’un savaşın ivme kazandığı bugünlerde reklamlara ünlülerin de dahil edilmesi eleştirilerin odağı oldu.

İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği sivil katliamların gündemde olduğu bugünlerde yapılan reklam anlaşması, sosyal medya kullanıcıları tarafından “zamanlama manidar” sözleriyle yorumlandı.

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MÜGE ANLI’DAN SES YOK

Yaşanan tartışmaların ardından Müge Anlı tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak tepkilerin çığ gibi büyümesi nedeniyle kamuoyunun bu konuda bir yanıt beklediği ifade ediliyor.