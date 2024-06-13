Müge Anlı'yı canlı yayında sinirden ağlatan mide bulandıran itiraf

Müge Anlı'nın programında gündeme gelen bir istismar olayı, 40 yaşındaki Zeki Keleş'ten 17 gündür haber alamayan Medine Keleş'in, kuşu ve limonla birlikte Müge Anlı'ya başvurmasıyla ortaya çıktı.

Ağrı'dan kaybolan Zeki'nin kaybolmasının ardında eşinin ailesiyle yaşadığı anlaşmazlıkların yattığını iddia eden Medine, eşini Şenol adında biriyle aldattığını da itiraf etti.

Zeki'nin ailesi, en küçük çocuğun Şenol'dan olduğunu öğrenince çocukları alıp götürdü.

Yayına katılan Zeki'nin abisi, Medine'yi sokakta bulduklarını ve kardeşiyle evlendirdiklerini söyledi.

Ardından Medine'nin ablası yayına bağlandı ve Medine'nin sürekli evden kaçtığını, bu yüzden sokakta kaldığını ifade etti.

Medine ise, ilk çocuğunun kendi abisinden olduğunu ve bu yüzden evden kaçtığını açıkladı. İşte, insanın kanını donduran Medine Keleş vakası...

Medine Keleş, 40 yaşındaki eşi Zeki Keleş'ten 17 gündür haber alamayınca, kuşu ve limonla birlikte Müge Anlı'nın programına başvurdu. Medine, Ağrı'dan kaybolan eşi Zeki ile yaşadıkları anlaşmazlıkların eşinin ailesinden kaynaklandığını iddia etti.

EŞİMİ BAŞKA BİRİYLE ALDATTIM

13 yıllık evliliklerinden üç çocukları olduğunu belirten Medine, "Eşim olmadan uyuyamıyorum. Bir hata yaptım ve yuvamı yıktım. Eşimi Şenol adında bir adamla aldattım. Pişmanım. O beni sevdiğini sandım ama sevmiyormuş. Her şey yalanmış. Benimle sadece param için birlikteymiş. 'Eşini bırak, benimle ol' diyordu. Emlakçı Şenol benden para istedi, beni tehdit etti, darp etti. Eşim her şeyi biliyordu. 35 yaşında yalnız kaldım. Eşimden başka kimsem yok. Onu bana geri getirin. Çocuklarım şu anda yurtta. Emlakçı Şenol evli ve dört çocuk babası. Zeki, lütfen geri dön. Çok pişmanım. Seni asla bırakmam," dedi.

Müge Anlı'nın "Şenol'a Zeki'nin kaçtığını söyledin mi?" sorusuna Medine, "Şenol'a söylediğimde 'İyi olmuş. Sen bunu hak ettin' dedi," yanıtını verdi.

Bu sözler üzerine Zeki Keleş'in erkek kardeşi Emrah Bey yayına katıldı. Emrah Bey, "Ağabeyimi aldattı. Başka bir çocuk daha doğurdu. Ağabeyim kesinlikle geri dönmek istemiyor. Medine'nin psikolojik sorunları varmış, biz bunu sonradan öğrendik. Ağabeyimin de mental problemleri var. Devletin verdiği yardımları Medine sağda solda harcıyormuş. Kardeşimi eve kilitliyormuş. Medine sokağa atılmıştı, biz onu bulup sahip çıktık. Şimdi boşanma davası açacağız" ifadelerini kullandı.

ÇOCUĞUMUN BABASI ŞENOL

Medine, Emrah Bey'in bu sözlerini doğrulayarak, "En küçük çocuğum iki yaşında ve babası Şenol. Çocuk onun tıpatıp aynısı. DNA testi de yapabiliriz. O çocuk şu anda yurtta. Zeki'den önce tecavüze uğradım ve bir çocuğum oldu. Zeki'den iki çocuğum daha var. En küçük çocuğum da Şenol'dan. Toplamda dört çocuğum var," diye konuştu.

Bu sözlere sinirlenen Anlı, "Allah senin cezanı versin. Allah seni bildiği gibi yapsın," dedi.

ŞENOL'DAN MESAJ GELDİ

Olayda adı geçen emlakçı Şenol ise, "Ben sadece ev tutmak istediğinde yardımcı oldum. Onun dışında bir ilgim yok," diyerek suçlamaları reddetti.

Medine'nin ablası Rahime Hanım da yayına katıldı. Rahime Hanım, "Biz ona sahip çıktık ama o bizi hep karakola şikayet etti," dedi. Bu iddialara Medine, "Abla, yalan söylüyorsun. Beni dövmedin mi?

İlk çocuğumun babası kendi abim. DNA testi yapıldı ve çocuk ondan çıktı. Ablam DNA testi sonuçlandığında öğrendi," dedi. Rahime Hanım bu sözlere, "Bu konuyla ilgili bir şey bilmiyorum," yanıtını verdi.

MÜGE ANLI ÖFKEDEN AĞLADI

Müge Anlı, duydukları karşısında gözyaşlarını tutamadı ve şunları söyledi:

"Bu durumdaki bir kadını nasıl hamile bırakırsınız? 'Aç köpek' tabiri buradan geliyor. Bu insanlar bu kadar mı düşük? Yayında olmasam, söverdim. Bunlar ahlaksız. Ben DNA testi yaptıracağım. Ak koyun kara koyun belli olsun. Hiç adamım diye dolaşmayın sokakta. Bu tür insanlardan faydalanıp istismar edip bizimle aynı sokakta dolaşmayın."