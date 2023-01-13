Muğla Kavaklıdere Belediyesi işçi alacak

İŞKUR'un internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Muğla Kavaklıdere Belediyesi, İnşaat Mühendisi olmak üzere 1 işçi alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 16 Ocak 2023 olarak açıklandı.

MÜRACAAT KOŞULLARI

*Şahsen Yapılacaktır.

*18 Yaşını Doldurmuş Olmak.

*İşin Devamına Engel Sağlık Sorunu Bulunmamak.

*Üniversitelerin Inşaat Mühendisliği Bölümlerinden Mezun Olmak

*Autocad ve Mesleki Bilgisayar Programlarını Etkin Düzeyde Kullanabiliyor Olmak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1-Kimlik fotokopisi

2-Adli sicil kaydı

3-Nüfus Kayıt Örneği

4-Sağlık Raporu

5-2 Adet Fotoğraf

6-İkametgah Belgesi

7-Diploma