Muğla Kavaklıdere Belediyesi işçi alacak

İŞKUR'un internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Muğla Kavaklıdere Belediyesi, İnşaat Mühendisi olmak üzere 1 işçi alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 16 Ocak 2023 olarak açıklandı.
MÜRACAAT KOŞULLARI
*Şahsen Yapılacaktır.
*18 Yaşını Doldurmuş Olmak.
*İşin Devamına Engel Sağlık Sorunu Bulunmamak.
*Üniversitelerin Inşaat Mühendisliği Bölümlerinden Mezun Olmak
*Autocad ve Mesleki Bilgisayar Programlarını Etkin Düzeyde Kullanabiliyor Olmak
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
1-Kimlik fotokopisi
2-Adli sicil kaydı
3-Nüfus Kayıt Örneği
4-Sağlık Raporu
5-2 Adet Fotoğraf
6-İkametgah Belgesi
7-Diploma
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.