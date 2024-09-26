Muğla merkezli 4 ilde 'Yılmazlar' suç örgütüne dev operasyon

Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; Muğla İl Jandarma Komutanlığı'nın çalışmaları sonucu Muğla merkezli Trabzon, Antalya ve İzmir'de operasyonlar düzenlendi. Bu operasyonlarda 14 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin, Muğla'nın Menteşe ilçesindeki işletmelere baskı ve cebir kullanarak; suç örgütü kurmak, kasten yaralama, uyuşturucu madde imal ve ticareti, 6136 sayılı kanuna muhalefet ve nitelikli yağma suçlarını işledikleri tespit edildi.

Operasyonlarda; 2 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, çeşitli miktarda uyuşturucu madde, çok sayıda cep telefonu, senet, ruhsat, plaka, POS cihazı ve hard disk ele geçirildi.