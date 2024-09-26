Muğla merkezli 4 ilde 'Yılmazlar' suç örgütüne dev operasyon

Düzenleme: Kaynak: İHA
Muğla merkezli 4 ilde 'Yılmazlar' suç örgütüne dev operasyon

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Muğla merkezli dört ilde, Ahmet Tanyel'in liderliğindeki "Yılmazlar" suç örgütüne yönelik düzenlenen "Kuyu-29" operasyonunda 14 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; Muğla İl Jandarma Komutanlığı'nın çalışmaları sonucu Muğla merkezli Trabzon, Antalya ve İzmir'de operasyonlar düzenlendi. Bu operasyonlarda 14 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin, Muğla'nın Menteşe ilçesindeki işletmelere baskı ve cebir kullanarak; suç örgütü kurmak, kasten yaralama, uyuşturucu madde imal ve ticareti, 6136 sayılı kanuna muhalefet ve nitelikli yağma suçlarını işledikleri tespit edildi.

Operasyonlarda; 2 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, çeşitli miktarda uyuşturucu madde, çok sayıda cep telefonu, senet, ruhsat, plaka, POS cihazı ve hard disk ele geçirildi.

Son Haberler
Mersin’de çöpte bulunan bebek cesediyle ilgili 2 tutuklama
Çöpte bulunan bebek cesediyle ilgili tutuklamalar
Kemal Doğulu’yu çıldırtan soru! Hülya Avşar’ı tek bir sözle susturdu
Kemal Doğulu’yu çıldırtan soru! Hülya Avşar’ı tek bir sözle susturdu
Tokat Erbaa'da genç kadına sokak ortasında bıçaklı saldırı
Tokat Erbaa'da genç kadına sokak ortasında bıçaklı saldırı
2 taktak 1 tıktık yapıyorlar ayda 100 bin TL kazanıyorlar. Randevu ile çalışıyorlar
2 taktak 1 tıktık yapıyorlar ayda 100 bin TL kazanıyorlar. Randevu ile çalışıyorlar
Muğla merkezli 4 ilde 'Yılmazlar' suç örgütüne dev operasyon
'Yılmazlar' suç örgütüne dev operasyon