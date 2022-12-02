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Muğla merkezli üç ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu 4 gözaltı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde göçmen kaçakçılığı suçları ile mücadele dahilinde yapılan eş zamanlı operasyonla 3 ilde 4 kişi yakalandı. Üç göçmen kaçakçısı tutuklanırken, biri adli kontrol şartı ile salındı.

Haber Giriş: 2 Aralık 2022 Cuma - 23:36
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Muğla merkezli üç ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu 4 gözaltı

Muğla merkezli üç ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu 4 gözaltı
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Marmaris KOM Büro Amirliği ekipleri uzun süredir takip ettikleri yasa dışı yollar ile yurtdışına insan kaçırdıklarını tespit ettikleri, göçmen kaçakçılarını yaptıkları eş zamanlı operasyon ile yakaladı. Marmaris Kaçakçılık ve Organize suçlarla Mücadele ekipleri Aydın ve Adana Emniyet Müdürlükleri ekiplerinin desteği ve işbirliği ile umut tacirlerini adreslerinde bularak gözaltına aldı.

Muğla KOM Şube Müdürlüğüne bağlı Marmaris KOM Büro Amirliği ekipleri tarafından Marmaris’te göçmen kaçakçılığı suçuna yönelik olarak yapılan dosya çerçevesinde Adana, Aydın ve Muğla’nın Marmaris ilçesinde gözaltına alınan 4 şahıstan A. K , D. S ve O. E isimli 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Marmaris’te gözaltına alınan Y. Ç isimli şahıs adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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