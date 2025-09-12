Muğla polisi servis araçlarını didik didik etti

Düzenleme: Kaynak: İHA
Muğla polisi servis araçlarını didik didik etti

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, eğitim-öğretim yılının başlamasıyla Menteşe’de okul servis araçlarına yönelik kapsamlı denetimler yaptı.

Öğrencilerin güvenli şekilde okullarına ulaşmasını hedefleyen bu denetimlerde, yönetmeliklere uygunluk ve zorunlu ekipmanlar dikkatle kontrol edildi. Denetimlerde ekipler, okul servislerinin tüm detaylarını inceledi. Araçlarda bulunması gereken yangın tüpü, ilk yardım çantası ve arka kısımda yer alan “DUR” levhasının aktifliği denetlendi.

Ayrıca, güvenliği artırmak için araç içi kameraların düzenli çalışıp çalışmadığı da kontrol kapsamına alındı.Ekipman denetiminin yanı sıra, servis araçlarının yasal belgeleri de titizlikle incelendi. Sürücülerin ehliyetleri, araç ruhsatları ve servis hizmeti için gerekli tüm resmi evraklar, yönetmeliklere uygunluk açısından detaylı şekilde kontrol edildi.

Menteşe’de okul servisleri denetleniyor

