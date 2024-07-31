Muğla ve Bursa'da orman yangını! Havadan ve karadan müdahale devam ediyor

Düzenleme: Kaynak: AA
Muğla ve Bursa'da orman yangını! Havadan ve karadan müdahale devam ediyor

Muğla'nın Ortaca ile Milas ilçeleri ile Bursa'nın Orhaneli ilçesinde ormanlık alanlarda çıkan yangınlara havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. İlçenin Aşı Koyu mevkiindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Havadan ve karadan müdahale edilen yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

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BURSA'DA ORMANLIK ALANDA YANGIN

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.Orhaneli ilçesi kırsal Belenoluk Mahallesi Çaydere mevkisindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin, alevlere müdahalesi devam ediyor.

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