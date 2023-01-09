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Muğla'da 4,2 büyüklüğünde deprem

Muğla'nın Datça ilçesinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği bildirildi.

Haber Giriş: 9 Ocak 2023 Pazartesi - 21:55
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Muğla'da 4,2 büyüklüğünde deprem

Muğla'da 4,2 büyüklüğünde deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, Richter ölçeğine göre 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

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