Muğla'da 555 litre 'sahte içki' ele geçirildi

Kaynak: İHA
Muğla'da 555 litre 'sahte içki' ele geçirildi

Muğla'nın Ula ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda 555 litre sahte içki ele geçirildi, gözaltına alınan 1 şüpheli serbest bırakıldı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ula ilçesinin Akyaka Mahallesinde yaşayan A.C.’nin evinde sahte içki ürettiği bilgisine ulaştı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şüphelinin evine düzenlenen operasyonda 555 litre sahte içki, 55 litre etil alkol, 70 litre şarap mayası, 26 adet anason yağı, 4 adet içki yapımında kullanılan düzenek, 1 av tüfeği, 1 havalı tüfek, 70 fişek, 2 tarihi eser niteliği bulunan hac ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.C., jandarmadaki işlemlerinin ardından savcılığın talimatıyla serbest bırakıldı.

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