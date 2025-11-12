Olay Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde yaşandı. Ağla Yaylası Çamova mevkisine ava giden emekli öğretmen Murat Konuşçu'dan uzun süre haber alamayan yakınları hemen emniyet birimlerine haber verdi.
Aramaya çıkan ekipler Konuşçu'nun cesedini kayalıklara yakın yerde buldu. Konuşçu'nun cenazesi, AFAD ekiplerince bulunduğu yerden cenaze aracına taşındı.
Emekli öğretmenin, kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği değerlendiriliyor. Konuşçu'nun cesedi kesin ölüm nedeninin anlaşılabilmesi için adli tıp morguna gönderildi.