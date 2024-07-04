Muğla’da bir aracın farında uyuşturucu ele geçirildi

Kaynak: DHA
Muğla’da bir aracın farında uyuşturucu ele geçirildi

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde polis ekipleirnin durduruğu otomobilin farında 32 gram kokain ele geçirildi. Otomobilde bulunan Siyamet A. ve yeğeni Siyar A. isimli şahıslar gözaltına alındı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu bulundurduğu tespit edilen bir otomobili ilçe sınırları içerisinde durdurdu. Gerçekleştirilen aramada, otomobilin sağ ön farının içerisine gizlenmiş 32 gram kokain bulundu.

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Otomobilde bulunan Siyamet A. ve yeğeni Siyar A.'nın üzerinde gerçekleştirilen aramada ise 29 bin 825 TL ve 300 Euro ile 1 hassas terazi ele geçirildi. Yaşanan olay sonrası gözaltına alınan Siyamet A. ve yeğeni Siyar A.'nın, emniyetteki işlemlerinden sonra adliyeye sevk edileceği belirtildi.

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