Muğla'da bir iş yerinde çıkan yangın iki iş yerine daha sıçradı

Muğla'nın Yatağan ilçesinde meydana gelen yangında üç iş yeri zarar görürken, dumandan etkilenen 2'si itfaiye eri 10 kişi hastaneye kaldırıldı.

KAYNAK: DHA
Muğla'da bir iş yerinde çıkan yangın iki iş yerine daha sıçradı

Yangın, saat 20.00 sıralarında Yatağan'ın Gazi Mustafa Atatürk Bulvarı üzerinde hırdavat malzemesi satılan bir iş yerinde çıktı. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ancak alevler kısa sürede yayılarak çevredeki bir pastane ve inşaat malzemesi satılan bir iş yerine de sıçradı.

Yangın esnasında dumandan etkilenen 2'si itfaiye eri olmak üzere toplam 10 kişi, yakındaki hastanelere kaldırıldı. Yangına müdahale eden Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 1 helikopter, yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürdü.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı da yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla soruşturma başlattı.

Olayın ardından yetkililer, yangın ve benzeri afetlerin önüne geçebilmek için gerekli tedbirlerin alınması ve toplumda yangın güvenliği bilincinin artırılması gerektiğini vurguladılar.

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