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Deniz suyu 15 metre çekildi

Muğla'da deniz suyu 15 metre çekildi ardından sahilde adacıklar oluştu.

Haber Giriş: 12 Şubat 2023 Pazar - 17:09
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Muğla'da deniz 15 metre çekildi

Deniz suyu 15 metre çekildi
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İHA'nın haberine göre, Muğla’nın Sakin kent Akyaka sahilinde deniz suyu iç kesimlere 15 metre çekildi. Sahilde dolaşan vatandaşlar suyun çekilmesi sonrası oluşan adacıkların üzerinde dolaştı.

Muğla’nın Ula içesine bağlı Akyaka Mahallesinde deniz suyu öğleden sonra çekilmeye başladı. Yaklaşık 2 saat boyunca devam deniz suyunun iç kesimlere çekilmesi 15 metreye ulaştı.

Her yıl mevsimsel değişimler esnasında başlayan deniz suyu çekilmesinde gel-git sonrası yaşanan çekilmenin ardından sahilde adacıklar oluştu. Oluşan adacıklarda günübirlik tatil için Ula’ya gelen vatandaşların çocukları ıslak kumda oynadı. Deniz suyu çekilmesinin Mart ayına kadar devam etmesi beklenirken, yaşanan doğal olayda deniz suyu çekilmesinin 50 metrelere ulaşması bekleniyor.

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