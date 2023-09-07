Muğla'da dolu ve fırtınadan etkilenen tarım alanlarında hasar tespiti

Muğla'nın Menteşe ilçesinde hafta sonu etkili olan dolu ve fırtınanın, tarım alanlarında 1 milyon 617 bin lira hasara yol açtığı belirlendi.

KAYNAK: AA
Muğla'da dolu ve fırtınadan etkilenen tarım alanlarında hasar tespiti

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, TARSİM Denizli Bölge Müdürü Oktay Çayıroğlu ve beraberindeki teknik personelle Gazeller Mahallesi'nde zarar gören üreticileri ziyaret etti.

Çevre mahallelerin muhtarlarının da katıldığı toplantıda konuşan Saylak, bölgede etkili olan fırtına ve dolu nedeniyle 21 üreticinin zarar gördüğünü, silajlık mısır üreten 17 çiftçinin 187,5 dekarlık arazisinin de doludan etkilendiğini söyledi.

Bazı bahçelerde ceviz ve dut ağaçları ile sebze alanlarının da hasara uğradığını belirten Saylak, "Bir ton tütün zararının da oluştuğu afet sonrası yapılan hasar tespit çalışmalarında zararın 1 milyon 617 bin 625 lira olduğu belirlendi." dedi.

Muğla'da da küresel ısınmanın yol açtığı iklim değişikliklerinin doğal afetler ve şiddeti artan yağış rejimleri ile kendisini gösterdiğini anlatan Saylak, tarımsal üretimde sigortanın önemli olduğunu kaydetti.

Çayıroğlu da devlet destekli tarım sigortaları sisteminin işleyişi ve başvuru koşulları hakkında üreticilere bilgi verdi.

muglada-dolu-ve-firtinadan-etkilenen-tarim-alanlarinda-hasar-tespiti-yenicag-6.jpg

muglada-dolu-ve-firtinadan-etkilenen-tarim-alanlarinda-hasar-tespiti-yenicag-5.jpg

muglada-dolu-ve-firtinadan-etkilenen-tarim-alanlarinda-hasar-tespiti-yenicag-4.jpg

muglada-dolu-ve-firtinadan-etkilenen-tarim-alanlarinda-hasar-tespiti-yenicag-3.jpg

muglada-dolu-ve-firtinadan-etkilenen-tarim-alanlarinda-hasar-tespiti-yenicag-2.jpg

muglada-dolu-ve-firtinadan-etkilenen-tarim-alanlarinda-hasar-tespiti-yenicag-1.jpg

Öne Çıkanlar
Türkiye koşar adım Arjantin olma yolunda
Türkiye koşar adım Arjantin olma yolunda
Kılıçdaroğlu o partiye geçsin!
Kılıçdaroğlu o partiye geçsin!
İşte TRT'nin sakladığı görüntüler. Şampiyon kızların bu görüntülerini kestiler
İşte TRT'nin sakladığı görüntüler. Şampiyon kızların bu görüntülerini kestiler
İstanbul’da yağışlar devam edecek mi? İstanbul’da hava durumu nasıl olacak?
İstanbul’da yağışlar devam edecek mi? İstanbul’da hava durumu nasıl olacak?
Word'de farklı sunumlar oluşturmak isteyenler dikkat. Sayılarla sembol oluşturmak meğer bu kadar kolaymış
Word'de farklı sunumlar oluşturmak isteyenler dikkat. Sayılarla sembol oluşturmak meğer bu kadar kolaymış
Kızılcık Şerbeti yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman?
Kızılcık Şerbeti yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman?
Son Haberler
Emniyet Genel Müdürlüğünden ülke genelinde trafik denetimi Güncel
Emniyet Genel Müdürlüğünden ülke genelinde trafik denetimi
Burak Deniz ünlü haber spikerine meydan okudu! ''İşini elinden alacağım'' Magazin
Burak Deniz ünlü haber spikerine meydan okudu! ''İşini elinden alacağım''
Merkez Bankası rezerv artışını 12'nci haftaya taşıdı Ekonomi
Merkez Bankası rezerv artışını 12'nci haftaya taşıdı
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kurmaylarına İstanbul talimatı Siyaset
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kurmaylarına İstanbul talimatı
Gaziantep Kalesi’nin restorasyonu sürüyor Kültür Sanat
Gaziantep Kalesi’nin restorasyonu sürüyor
Hemoroid düşmanı besinler hangileri Sağlık
Hemoroid düşmanı besinler hangileri
Fenerbahçe'den takımdan ayrılmak isteyen Crespo hakkında karar Spor
Fenerbahçe'den takımdan ayrılmak isteyen Crespo hakkında karar