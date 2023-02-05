Muğla'da korkutan ev yangını

İHA'nın haberine göre, Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Yeşilyurt mahallesinde kalorifer kazanından çıkan yangın ekiplerin zamanında müdahalesi ile söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre yangın gece saatlerinde Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi Kuyubaşı küme evleri Küpeli sokakta meydana geldi.

Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe grup amirliğine bağlı itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile söndürülen yangının kalorifer kazanından çıktığı belirlendi.

Yangında her hangi bir can kaybı bulunmazken ekipler yangın ile ilgili soruşturma başlattı.