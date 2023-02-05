5 Şubat 2023 Pazar
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Muğla'da korkutan ev yangını

Muğla'da gece saatlerinde bir evde, kalorifer kazanından yangın çıktı. 

Haber Giriş: 5 Şubat 2023 Pazar - 13:05
Takip Et

Muğla'da ev yangını

Muğla'da korkutan ev yangını
+
Aa
-

İHA'nın haberine göre, Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Yeşilyurt mahallesinde kalorifer kazanından çıkan yangın ekiplerin zamanında müdahalesi ile söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre yangın gece saatlerinde Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi Kuyubaşı küme evleri Küpeli sokakta meydana geldi.

Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe grup amirliğine bağlı itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile söndürülen yangının kalorifer kazanından çıktığı belirlendi.

Yangında her hangi bir can kaybı bulunmazken ekipler yangın ile ilgili soruşturma başlattı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Akaryakıt piyasalarını sarsacak adım yarın atılıyor. Araçların deposunu doldurun
1
﻿Akaryakıt piyasalarını sarsacak adım yarın atılıyor. Araçların deposunu doldurun
﻿Akaryakıt piyasalarını sarsacak adım yarın atılıyor. Araçların deposunu doldurun
﻿Kerem Ökten kar fırtınasının nereye vuracağı açıkladı. Şu an hızla yaklaşıyor
2
﻿Kerem Ökten kar fırtınasının nereye vuracağı açıkladı. Şu an hızla yaklaşıyor
﻿Kerem Ökten kar fırtınasının nereye vuracağı açıkladı. Şu an hızla yaklaşıyor
﻿Meteoroloji uyarı raporları arka arkaya açıklandı. Saati belli oldu
3
﻿Meteoroloji uyarı raporları arka arkaya açıklandı. Saati belli oldu
﻿Meteoroloji uyarı raporları arka arkaya açıklandı. Saati belli oldu
﻿AKP'nin sarsılmaz kalesinde deprem. AKP kulisleri bu sonuçlara elleri titreyerek bakacak
4
﻿AKP'nin sarsılmaz kalesinde deprem. AKP kulisleri bu sonuçlara elleri titreyerek bakacak
﻿AKP'nin sarsılmaz kalesinde deprem. AKP kulisleri bu sonuçlara elleri titreyerek bakacak
﻿Kılıçdaroğlu, kendisine ''Aday olma'' diye bağıran gençle bir araya geldi: Artık düşünebilirim
5
﻿Kılıçdaroğlu, kendisine ''Aday olma'' diye bağıran gençle bir araya geldi: Artık düşünebilirim
﻿Kılıçdaroğlu, kendisine ''Aday olma'' diye bağıran gençle bir araya geldi: Artık düşünebilirim
﻿Koridorlarında başıboş köpekler dolaşıyor. Yazıklar olsun burası nasıl bir hastane
6
﻿Koridorlarında başıboş köpekler dolaşıyor. Yazıklar olsun burası nasıl bir hastane
﻿Koridorlarında başıboş köpekler dolaşıyor. Yazıklar olsun burası nasıl bir hastane
﻿Aslı Enver'in paylaştığı fotoğrafındaki o detay dikkat çekti
7
﻿Aslı Enver'in paylaştığı fotoğrafındaki o detay dikkat çekti
﻿Aslı Enver'in paylaştığı fotoğrafındaki o detay dikkat çekti
﻿Ukrayna’da, Rus ordusu son 24 saatte 61 saldırı düzenledi
﻿Ukrayna’da, Rus ordusu son 24 saatte 61 saldırı düzenledi
﻿Ukrayna’da, Rus ordusu son 24 saatte 61 saldırı düzenledi
﻿İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı
﻿İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı
﻿İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı
﻿YHT ile geçen yıl 9 milyon 363 bin kişi seyahat etti
﻿YHT ile geçen yıl 9 milyon 363 bin kişi seyahat etti
﻿YHT ile geçen yıl 9 milyon 363 bin kişi seyahat etti
﻿Ocak ayında 250 bine yakın gayrimenkul satış işlemi yapıldı
﻿Ocak ayında 250 bine yakın gayrimenkul satış işlemi yapıldı
﻿Ocak ayında 250 bine yakın gayrimenkul satış işlemi yapıldı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.