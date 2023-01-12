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Kedinin midesinden çıkan veterineri şok etti

Muğla’nın Ortaca ilçesinde kedinin midesinden iğne çıkması dikkat çekti. Kedinin midesindeki iğne röntgende ortaya çıktı.

Haber Giriş: 12 Ocak 2023 Perşembe - 12:40
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Muğla’da kedinin midesinden iğne çıktı

Kedinin midesinden çıkan veterineri şok etti
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İHA’nın haberine göre; Muğla’nın Ortaca ilçesinde Ortaca Belediyesi Veteriner Hizmetleri midesinde iğne bulunan kediyi cerrahi müdahale gerçekleştirdi.

Ortaca Belediyesi Veteriner Hizmetleri ekiplerine gelen kedinin midesine çekilen röntgen çekiminde iğne olduğu tespit edildi.

Ortaca Belediyesi Veteriner Hekimi Hamit Demir yaptığı cerrahi müdahale sonrası kedinin bağırsak kısmında bulunan iğne çıkartılarak müşahede altına alındı. Yeniden eski sağlığına kavuşan kedi sahibine tekrar teslim edildi.

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