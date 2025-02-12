Muğla'da litrelerce kaçak içki ele geçirildi

Kaynak: İHA
Muğla'da litrelerce kaçak içki ele geçirildi

Muğla'da jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda litrelerce sahte ve kaçak içki ele geçirildi.

Muğla Ula'nın Sakin Kent unvanlı Akyaka Mahallesinde oturan A.C. isimli şahsın evinde el yapımı kaçak alkol ve bandrolsüz içki bulundurduğu bilgisinin alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından şahsın ikametinde yapılan aramada; 400 litre el yapımı şarap, 70 litre el yapımı rakı, 30 litre bandrolsüz viski, 20 litre bandrolsüz votka, 35 litre el yapımı likör, 55 litre etil alkol, 70 litre şarap mayası, 26 adet 15 ml. Anason yağı, 4 adet içki yapımında kullanılan düzenek, av tüfeği, havalı tüfek, 70 adet av tüfeği fişeği ve 2 adet tarihi eser niteliği bulunan hac ele geçirildi.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen faaliyet ile ilgili olarak adli işlemlere başlanıldığı açıklandı.

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