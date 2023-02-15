15 Şubat 2023 Çarşamba
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Muğla’da operasyonda çok sayıda silah ele geçirildi

Muğla’da operasyonda çok sayıda silah ele geçirildi

Muğla’da bir eve gerçekleştirilen operasyonda silah ele geçirildi.

Haber Giriş: 15 Şubat 2023 Çarşamba - 13:23
Takip Et

Muğla’da operasyonda çok sayıda silah ele geçirildi

Muğla’da operasyonda çok sayıda silah ele geçirildi
+
Aa
-

İHA’nın haberine göre, Muğla İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu, Menteşe İlçesi Salihpaşalar Mahallesinde ikamet eden şahsın evinde bulunan uzun namlulu tüfek ve tabancaları satma arayışı içerisinde olduğu bilgisini alan Jandarma ekipleri eve operasyon düzenlendi.

Jandarma ekipleri tarafından yapılan aramada 2 adet AK-47 kaleşnikof piyade tüfeği, 4 adet AK-47 piyade tüfeği şarjörü, 169 adet piyade tüfeği fişeği, 3 adet tabanca ve şarjörü, 1 adet kurusıkı tabanca ve şarjörü, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 68 adet av tüfeği fişeği ve 7 adet kurusıkı tabanca fişeği ele geçirildi.

Yapılan operasyonda şüpheli E.B., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan E.B’nin Jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿KİPTAŞ Genel Müdüründen Erdoğan’ı terletecek soru. Erdoğan 1 yılda evleri tamamlarız dedi İSDEMİR üretime ara verdi
1
﻿KİPTAŞ Genel Müdüründen Erdoğan’ı terletecek soru. Erdoğan 1 yılda evleri tamamlarız dedi İSDEMİR üretime ara verdi
﻿KİPTAŞ Genel Müdüründen Erdoğan’ı terletecek soru. Erdoğan 1 yılda evleri tamamlarız dedi İSDEMİR üretime ara verdi
﻿Oktay Kaynarca ve Kenan İmirzalıoğlu ortak yayında olmayacak. Haluk Levent'ten açıklama ‘Çok üzgünüm. Benim yüzümden oldu'
2
﻿Oktay Kaynarca ve Kenan İmirzalıoğlu ortak yayında olmayacak. Haluk Levent'ten açıklama ‘Çok üzgünüm. Benim yüzümden oldu'
﻿Oktay Kaynarca ve Kenan İmirzalıoğlu ortak yayında olmayacak. Haluk Levent'ten açıklama ‘Çok üzgünüm. Benim yüzümden oldu'
﻿Tuba Ünsal yanlış anlamayın dedi ve sordu. Neden her şeye biz koşuyoruz
3
﻿Tuba Ünsal yanlış anlamayın dedi ve sordu. Neden her şeye biz koşuyoruz
﻿Tuba Ünsal yanlış anlamayın dedi ve sordu. Neden her şeye biz koşuyoruz
﻿Kahramanmaraş’ta yeni bir hayat belirtisi daha tespit edildi, ekipler çalışmaya başladı
4
﻿Kahramanmaraş’ta yeni bir hayat belirtisi daha tespit edildi, ekipler çalışmaya başladı
﻿Kahramanmaraş’ta yeni bir hayat belirtisi daha tespit edildi, ekipler çalışmaya başladı
﻿Yurtlarından edilen öğrencilere bir darbe de dolmuşçudan ‘Valiz parası’. Dolmuşçudan pişkin çıkış ‘Şikayet et’
5
﻿Yurtlarından edilen öğrencilere bir darbe de dolmuşçudan ‘Valiz parası’. Dolmuşçudan pişkin çıkış ‘Şikayet et’
﻿Yurtlarından edilen öğrencilere bir darbe de dolmuşçudan ‘Valiz parası’. Dolmuşçudan pişkin çıkış ‘Şikayet et’
﻿Pınar Altuğ ricada bulundu. Lütfen yapmayın o insanlara yazık
6
﻿Pınar Altuğ ricada bulundu. Lütfen yapmayın o insanlara yazık
﻿Pınar Altuğ ricada bulundu. Lütfen yapmayın o insanlara yazık
﻿Seçim tarihiyle AKP’den ilk açıklama. AKP Sözcüsü Çelik seçim tarihiyle ilgili tartışmalara ilişkin konuştu
7
﻿Seçim tarihiyle AKP’den ilk açıklama. AKP Sözcüsü Çelik seçim tarihiyle ilgili tartışmalara ilişkin konuştu
﻿Seçim tarihiyle AKP’den ilk açıklama. AKP Sözcüsü Çelik seçim tarihiyle ilgili tartışmalara ilişkin konuştu
﻿Mata'nın opsiyonu mucizelere bağlı. Babası kulüp arıyor
﻿Mata'nın opsiyonu mucizelere bağlı. Babası kulüp arıyor
﻿Mata'nın opsiyonu mucizelere bağlı. Babası kulüp arıyor
﻿Filede Fenerbahçe'nin rakibi Commercecon
﻿Filede Fenerbahçe'nin rakibi Commercecon
﻿Filede Fenerbahçe'nin rakibi Commercecon
﻿Isırgan otu regl dönemindeki ağrıları yok ediyor
﻿Isırgan otu regl dönemindeki ağrıları yok ediyor
﻿Isırgan otu regl dönemindeki ağrıları yok ediyor
﻿Hatay'dan sonra Kahramanmaraş'a Beşiktaş'tan çadır kent
﻿Hatay'dan sonra Kahramanmaraş'a Beşiktaş'tan çadır kent
﻿Hatay'dan sonra Kahramanmaraş'a Beşiktaş'tan çadır kent
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.