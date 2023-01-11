Muğla'da sağanak ve kuvvetli rüzgar

Marmaris ilçesinde gece saatlerinde şiddetini arttıran yağışın ardından cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, kapalı çarşıdaki bazı iş yerlerine su doldu. Sabah erkenden iş yerlerini açan esnaf, yağmur sularını kendi imkanlarıyla tahliye ettikten sonra temizlik çalışmalarına başladı.

Kent merkezindeki bir alışveriş merkezinin mal kabul bölümü, tahliye pompasının arızalanması nedeniyle sular altında kaldı.

Marmaris-Muğla kara yoluna düşen kaya parçaları, trafikte aksamalara yol açtı. Kaya parçaları ekiplerce yoldan uzaklaştırıldı.

Saatte hızı 56 kilometreyi bulan kuvvetli rüzgarın etkisiyle İçmeler ve Beldibi mahallelerinde yola devrilen ağaçlar belediye ekipleri tarafından kaldırıldı.

Marmaris Yatlimanı'nda, yükselen dalgalar kıyıdaki işletmelere kadar ulaştı.

Yüksek kesimlerden gelen çamurlu sular sebebiyle denizin rengi bazı bölgelerde kahverengiye dönüştü.

Gece boyunca tıkanan mazgalları açarak su taşkınlarını önlemeye çalışan belediye ekipleri, sabahtan itibaren cadde ve sokaklarda temizlik çalışmasına başladı.

İlçede gece boyunca metrekareye 110 kilogram yağış düştüğü kaydedildi.

MENTEŞE

Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'de de yağış nedeniyle caddelerde su birikintileri oluştu. Düğerek, Yaraş, Ortaköy, Yeniköy mahalleleri ile Karabağlar Yaylası mevkisindeki bazı tarım alanları suyla doldu.

Muğla-Yılanlı ve Muğla-Denizli kara yolunun bazı kesimlerinde yola düşen kaya parçaları ulaşımı engelledi. Ekiplerin çalışmasının ardından trafik normale döndü.

Bodrum ve Fethiye ilçelerinde de sağanak ve kuvvetli rüzgar etkili oldu. (AA)