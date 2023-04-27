Muğla'da servis minibüsü devrildi: 8'i öğretmen 10 yaralı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde öğretmenleri taşıyan servis minibüsünün devrildiği kazada, 8'i öğretmen 10 kişi yaralandı.

Muğla'da servis minibüsü devrildi: 8'i öğretmen 10 yaralı

DHA’nın haberine göre, kaza, saat 08.00 sıralarında Çukurincir Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Karadere Ortaokulu'nda görevli öğretmenleri taşıyan Osman Marangoz yönetimindeki 48 S 3466 plakalı servis minibüsü, kontrolden çıkarak, devrildi. Kazada sürücü, 1 okul personeli ile öğretmenler Gülden Çeliker, Fatma Mert, Gül Deniz Duymaz, Tekin Hızal, Ebru Kılınç, Pervin Türkmen, Banu Yılmaz ve Pakize Yaman Hazin yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. 9 yaralı taburcu edilirken, Pakize Yaman Hazin, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hazin'in durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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