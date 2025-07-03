Muğla'da silahlı kavga: 1 yaralı

Kaynak: İHA
Muğla'da silahlı kavga: 1 yaralı

Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, Ören Mahallesi Yalı Mevkii'nde gece saatlerinde bir işletmede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.E.G. isimli şahıs yaşanan sözlü tartışmanın ardından işletme sahibi G.K.'yi tabanca ile sağ bacağından vurarak yaraladı. Silah seslerini duyan işletme çalışanları da saldırıyı gerçekleştiren M.E.G.'yi darp etti. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen jandarma ekipleri hem silahlı saldırganı hem de olaya karıştığı belirlenen diğer şüphelileri gözaltına aldı. Sağlık ekipleri tarafından da ilk müdahalesi yapılarak ambulansla hastaneye kaldırılan yaralı G.K.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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