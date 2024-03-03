Muğla’da silahlı saldırı: 1 ölü

Kaynak: İHA
Muğla’da silahlı saldırı: 1 ölü
Muğla’nın Milas ilçesinde bir kişi, sokakta yürürken silahlı saldırıya uğradı. Vurulan şahıs, hayatını kaybetti.

Hocabedrettin Mahallesi Karacahisarlı Sokak’ta meydana gelen kazada, sokakta yürümekte olan Alican Kırca, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından henüz bilinmeyen bir sebeple sokak ortasında silahla vuruldu.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Saldırı esnasında başından vurulan Alican Kırca, sağlık ekiplerinin bütün müdahalelerine rağmen olay yerinde yaşamını yitirdi.

Milas Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri, fail ya da faillerin yakalanması için geniş çaplı araştırma başlattı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği iletildi.

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