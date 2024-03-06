Muğla’da trafik kazası

Kaynak: İHA
Muğla’da trafik kazası
Muğla’nın Menteşe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Menteşe ilçesine bağlı Akçaova Mahallesi'nde meydana gelen kazada, Aydın- Muğla karayolunda seyir halinde olan otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle refüjü aştı ve karşı şeride geçti. Otomobil, duvara çarparak durabildi.

Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin sonrasında araç içerisinde bulunan M.N. A ile M.F.E, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

aw156115-01.jpg

aw156115-02.jpg

aw156115-03.jpg

Son Haberler
Yılmaz Özdil ucuz kıymanın gerçeğini açıkladı. Ucuz kıyma yiyen emekliler bu hakikati bilmeli Gündem
Yılmaz Özdil ucuz kıymanın gerçeğini açıkladı. Ucuz kıyma yiyen emekliler bu hakikati bilmeli
Fenerbahçe polis uyarısına uyarı yaptı Spor
Fenerbahçe polis uyarısına uyarı yaptı
8 ayda 80 kilo veren adam yaşadıklarını anlattı Sağlık
8 ayda 80 kilo veren adam yaşadıklarını anlattı
MHP'li başkan gündüz vatandaştan tepki aldı akşam parti verdi Gündem
MHP'li başkan gündüz vatandaştan tepki aldı akşam parti verdi
Acun Ilıcalı'nın 1998 Dünya Kupası'ndaki düzenbazlığı yeniden gündem oldu. Eskiden ne kadar saf kalpliysek buna bile inandık Spor
Acun Ilıcalı'nın 1998 Dünya Kupası'ndaki düzenbazlığı yeniden gündem oldu. Eskiden ne kadar saf kalpliysek buna bile inandık
Kripto paralarda yükseliş ralli devam edecek mi? Ekonomi
Kripto paralarda yükseliş ralli devam edecek mi?
Japon deprem uzmanı Moriwaki'den Marmara depremi için flaş açıklama Gündem
Japon deprem uzmanı Moriwaki'den Marmara depremi için flaş açıklama