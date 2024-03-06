Muğla’da trafik kazası

Menteşe ilçesine bağlı Akçaova Mahallesi'nde meydana gelen kazada, Aydın- Muğla karayolunda seyir halinde olan otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle refüjü aştı ve karşı şeride geçti. Otomobil, duvara çarparak durabildi.

Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin sonrasında araç içerisinde bulunan M.N. A ile M.F.E, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.